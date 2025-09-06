Στους έξι ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, που έκλεισαν στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων για τη ΔΕΘ 2025, καθώς ξεκινούν οι πρώτες προσυγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Oι σταθμοί παραμένουν κλειστοί και οι συρμοί διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία της γραμμής στους υπόλοιπους σταθμούς διεξάγεται κανονικά» αναφέρει ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης.

ΔΕΘ 2025: Όλα έτοιμα για την 89η διοργάνωση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προβλέπονται για το Σαββατοκύριακο ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει σημαντικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, ο βασικός άξονας των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη για φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, στήριξη της οικογένειας και πρωτοβουλίες για τη στεγαστική κρίση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάνω από 2.500 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών όπως της Άμεσης Δράσης, της Τροχαίας, των ΜΑΤ κ.α. θα διατεθούν σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων θα δίνουν τα drones της ΕΛΑΣ που θα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της πόλης.

Σε επιφυλακή θα βρίσκεται και ελικόπτερο της αστυνομίας για την εναέρια επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες για την ενίσχυση των αστυνομικών που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη έχουν μετακινηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και από άλλες περιοχές όπως από την Αττική.

Επίσης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σε κλοιό ασφαλείας θα βρεθεί το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Αστυνομικοί θα βρίσκονται αναπτυγμένοι σε όλα τα σημεία όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις ενώ έντονη θα είναι η παρουσία αντρών της ΕΛ.ΑΣ και σε κτίρια όπως το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης αλλά και περιμετρικά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αναμένεται να πραγματοποιηθούν στοχευμένοι προληπτικοί έλεγχοι σε άτομα που κρίνονται ύποπτα και να γίνονται προσαγωγές εφόσον κριθεί αναγκαίο.