Διακοπές στον αέρα λόγω καιρού: Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Ωστόσο οι ταξιδιώτες που έχουν πρόγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιηούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Δείτε εδώ τα δρομολόγια που ακυρώνονται.

Ταλαιπωρία των επιβατών στα λιμάνια

Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται από το πρωί «κολλημένοι» στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς λόγω του απαγορευτικού απόπλου δεν υπάρχει σαφή εικόνα για το αν και πότε θα αναχωρήσουν τα πλοία τους.

Παρά την κορύφωση της εξόδου των αδειούχων και την πληρότητα 100% στα περισσότερα δρομολόγια, επικρατεί σύγχυση και έλλειψη ενημέρωσης.

Λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, επιβεβαιώθηκε το απαγορευτικό απόπλου εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.