Διακοπές τρόμου στην Αλόννησο: «Θα σφάξω εσένα, το παιδί σου και τον πρώην σου», καταγγέλλει 51χρονη

Στην Αλόννησο μια γυναίκα κατήγγειλε τις απειλές που δέχτηκε από τον σύντροφό της.

Στην Αλόννησο, ένα ζευγάρι αποφάσισε να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη σχέση του. Όμως, η προσπάθεια συμφιλίωσης εξελίχθηκε σε εφιάλτη και σε συναισθηματική κακοποίηση.

Το Σάββατο (9/8), η 51χρονη γυναίκα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό ενώ βρισκόταν στο μπάνιο του δωματίου τους. Ο 53χρονος σύντροφός της, ήδη φορτισμένος συναισθηματικά, θεώρησε πως η κλήση ήταν από εραστή και ξέσπασε σε απειλές. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η κλήση προερχόταν από την καθαρίστρια του δωματίου.

Η γυναίκα περιέγραψε πως έζησε στιγμές φρίκης. Ο σύντροφός της, την απείλησε ότι θα «σφάξει» εκείνη, την κόρη της και τον πρώην σύζυγό της.

Οι απειλές συνεχίστηκαν μέχρι την Κυριακή, ενώ ο άνδρας προσπάθησε να φύγει από το νησί, χωρίς επιτυχία.

Τελικά, η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και ο 53χρονος συνελήφθη στο λιμάνι.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως η γυναίκα προσπαθεί να τον εμποδίσει από τον χωρισμό.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.

Πηγή: Gegonota.news

