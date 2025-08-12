Διακοπές τρόμου στην Αλόννησο: «Θα σφάξω εσένα, το παιδί σου και τον πρώην σου», καταγγέλλει 51χρονη

Στην Αλόννησο, ένα ζευγάρι αποφάσισε να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη σχέση του. Όμως, η προσπάθεια συμφιλίωσης εξελίχθηκε σε εφιάλτη και σε συναισθηματική κακοποίηση.

Το Σάββατο (9/8), η 51χρονη γυναίκα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό ενώ βρισκόταν στο μπάνιο του δωματίου τους. Ο 53χρονος σύντροφός της, ήδη φορτισμένος συναισθηματικά, θεώρησε πως η κλήση ήταν από εραστή και ξέσπασε σε απειλές. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η κλήση προερχόταν από την καθαρίστρια του δωματίου.

Η γυναίκα περιέγραψε πως έζησε στιγμές φρίκης. Ο σύντροφός της, την απείλησε ότι θα «σφάξει» εκείνη, την κόρη της και τον πρώην σύζυγό της.

Οι απειλές συνεχίστηκαν μέχρι την Κυριακή, ενώ ο άνδρας προσπάθησε να φύγει από το νησί, χωρίς επιτυχία.

Τελικά, η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και ο 53χρονος συνελήφθη στο λιμάνι.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως η γυναίκα προσπαθεί να τον εμποδίσει από τον χωρισμό.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.

