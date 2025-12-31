Μενού

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης: Σε ποιο σημείο έκλεισε ο δρόμος

Διακόπηκε η κυκλοφορία στην Πάρνηθα λόγω της χιονόπτωσης και του πάγου στο οδόστρωμα. Τι να προσέξουν οι οδηγοί.

Χιόνια - Πάρνηθα
Χιόνια στην Πάρνηθα | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Η Τροχαία ανακοίνωσε την διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διακόπηκε στο ύψος του Καζίνο.

Από το απόγευμα, έκλεισε και ο δρόμος από το τελεφερίκ.

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες στο οδόστρωμα καθώς ήδη επικρατεί πάγος.

 

