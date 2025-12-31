Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης: Σε ποιο σημείο έκλεισε ο δρόμος

Η Τροχαία ανακοίνωσε την διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διακόπηκε στο ύψος του Καζίνο.
Από το απόγευμα, έκλεισε και ο δρόμος από το τελεφερίκ.
Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες στο οδόστρωμα καθώς ήδη επικρατεί πάγος.
