Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης: Σε ποιο σημείο έκλεισε ο δρόμος

Η Τροχαία ανακοίνωσε την διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διακόπηκε στο ύψος του Καζίνο.

Από το απόγευμα, έκλεισε και ο δρόμος από το τελεφερίκ.

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες στο οδόστρωμα καθώς ήδη επικρατεί πάγος.