Διακοπή ρεύματος σε Παγκράτι, Γκύζη, Βύρωνα: Πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα

Έκτακες βλάβες στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων σε περιοχές τις Αθήνας.
Συγκεκριμένα, διακοπή ρεύματος έγινε στον Βύρωνα, το Παγκράτι, και το Γκύζη.
Σύμφωνα με τη ΔΕΔΗΕ, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης του προβλήματος στο Παγκράτι είναι στις 18:30, στο Γκύζη στις 19:00 ενώ για το Βύρωνα δεν έχει υπάρξει ακόμα σαφής ενημέρωση.
