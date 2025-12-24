Μενού

Διακοπή ρεύματος σε Παγκράτι, Γκύζη, Βύρωνα: Πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σήμερα (24/12) στο Παγκράτι, το Γκύζη και τον Βύρωνα. Αυτός είναι ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης για την κάθε περιοχή.

Διακοπή ρεύματος | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI
Έκτακες βλάβες στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων σε περιοχές τις Αθήνας.

Συγκεκριμένα, διακοπή ρεύματος έγινε στον Βύρωνα, το Παγκράτι, και το Γκύζη.

Σύμφωνα με τη ΔΕΔΗΕ, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης του προβλήματος στο Παγκράτι είναι στις 18:30, στο Γκύζη στις 19:00 ενώ για το Βύρωνα δεν έχει υπάρξει ακόμα σαφής ενημέρωση.

 

