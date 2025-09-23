Μενού

Διακοπή ρεύματος στα Πευκάκια: Χωρίς στάση ο Ηλεκτρικός

Διακοπή ρεύματος στα Πευκάκια. Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη.

Συρμός του Ηλεκτρικού
Συρμός του Ηλεκτρικού περνάει από σταθμό | Eurokinissi
Διακοπή ρεύματος παρατηρείται από τις 09:00 το βράδυ στα Πευκάκια, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια του Ηλεκτρικού, της γραμμής του 1 του ΗΣΑΠ, να πραγματοποιούνται χωρίς στάση.

Μετά από επικοινωνία του Reader με τον ΔΕΔΔΗΕ, επιβεβαιώθηκε η διακοπή ρεύματος στα Πευκάκια και σε άλλες περιοχές των προαστίων, όπως τη Νέα Ιωνία, ξεκαθαρίζοντας πως η βλάβη θα αποκατασταθεί σύντομα.

