Διακοπή ρεύματος στα Πευκάκια: Χωρίς στάση ο Ηλεκτρικός

Διακοπή ρεύματος παρατηρείται από τις 09:00 το βράδυ στα Πευκάκια, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια του Ηλεκτρικού, της γραμμής του 1 του ΗΣΑΠ, να πραγματοποιούνται χωρίς στάση.

Μετά από επικοινωνία του Reader με τον ΔΕΔΔΗΕ, επιβεβαιώθηκε η διακοπή ρεύματος στα Πευκάκια και σε άλλες περιοχές των προαστίων, όπως τη Νέα Ιωνία, ξεκαθαρίζοντας πως η βλάβη θα αποκατασταθεί σύντομα.