Λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας, με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ακολούθησε νεότερη ενημέρωση:

«Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 20:06 αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια.

Σημειώνεται ότι, προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»

