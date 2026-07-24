Λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας, με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ακολούθησε νεότερη ενημέρωση:
«Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 20:06 αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια.
Σημειώνεται ότι, προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»
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