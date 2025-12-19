Μετά το πρόστιμο που του επιβλήθηκε και την αφαίρεση του διπλώματός του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης δήλωσε μέσω των social media πως από αύριο θα πίνει μόνο φραπέ και σχολίασε τα εξαιρετικά αυστηρά όρια κατανάλωσης αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, που του επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση μετά την αφαίρεση του διπλώματός του

«Πριν 2 ημέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μία συνάντηση και μετά –δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι χωρίς να περιμένω καθόλου. Σε έναν άνδρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l). Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο. Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη δεν είναι είδηση 2 ημέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί. Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ», ανέφερε.

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση | Instagram/ diamond_karanastasis