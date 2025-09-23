Διαμαρτυρία από τραυματιοφορείς στο Υπουργείο Υγείας: Τους συνάντησε ο Γεωργιάδης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας πραγματοποιήσαν τραυματιοφορείς που απασχολούνται στα δημόσια νοσοκομεία.

Βασικά αιτήματά τους οι άμεσες προσλήψεις μονίμων για να ενισχυθεί το «γερασμένο προσωπικό», όπως λένε, καθώς και η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Κατά τη διαμαρτυρία τους, κατέβηκε να τους συναντήσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι γίνονται βήματα για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Τα αιτήματα των τραυματιοφορέων

«Έχουμε αποδεκατιστεί σαν τραυματιοφορείς. Έχουν να γίνουν διορισμοί μόνιμου προσωπικού δεκατρία χρόνια και βάλε. Προσπαθούν να έχουν έναν άνθρωπο να τραβήξει μόνος του έναν ασθενή που είναι 130 – 140 κιλά, με τα σεντόνια, απ' τον αξονικό στο φορείο, απ' το φορείο στον αξονικό, από το κρεβάτι στους διαδρόμους. Μόνος, χωρίς καμία βοήθεια» λέει ο Γεώργιος Τζώρτζης, τραυματιοφορέας και εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΝΙΜΤΣ.

«Έχουν κρεμάσει και τα χέρια και τα πόδια και είμαστε όλοι πάνω των 50 ετών. Γερασμένο προσωπικό. Προσλήψεις δεν γίνονται. Τι θέλει το κράτος; Θέλει να αποδεκατίσει τη Δημόσια Υγεία; Να σκοτώσει τα κρατικά νοσοκομεία και μαζί με αυτά όλους όσοι είναι μέσα και δουλεύουν; Να μας εκμηδενίσει; Αυτό προσπαθεί. Πού ακούστηκε; Τραυματιοφορέας να μην είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά! Που είναι μέσα στα αίματα, στα σπασμένα πόδια από τροχαία και να μην είναι στα βαρέα» προσθέτει.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατέβηκε να δει τους συγκεντρωμένους και αρχικά θέλησε να τους ευχαριστήσει για τη δουλειά που κάνουν.

«Κατ' αρχάς κατέβηκα για να σας πω ένα “ευχαριστώ” για τη δουλειά που κάνετε στα νοσοκομεία. Πολλοί νομίζουν ότι οι τραυματιοφορείς είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αλλά χωρίς τραυματιοφορείς τα νοσοκομεία δεν δουλεύουν. Όπως ξέρετε, με την (υπουργό Εργασίας) κυρία Κεραμέως κάναμε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και προκηρύξαμε πεντακόσιους» προσέθεσε.

«Ξέρω ότι έχετε το αίτημα αλλαγής του καθηκοντολογίου. Έχουμε μιλήσει αρκετά γι' αυτό, θα ανακοινώσω σύντομα αποφάσεις» σημείωσε ο υπουργός Υγείας, ενώ σε ό,τι αφορά τα άλλα, βασικά αιτήματα των τραυματιοφορέων, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ), και πως γίνονται διαρκώς προσπάθειες για ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό.