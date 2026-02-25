Διασωληνωμένος 22χρονος με μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τον Πύργο στην Αθήνα

Ένας 22χρονος νεαρός άνδρας από τον Πύργο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου την Τρίτη (24/2) με σοβαρά συμπτώματα και υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.
Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.
