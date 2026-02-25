Μενού

Διασωληνωμένος 22χρονος με μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τον Πύργο στην Αθήνα

Ένας 22χρονος νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε από τον Πύργο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα.

Reader symbol
Newsroom
Ελληνικό νοσοκομείο
νοσοκομείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ένας 22χρονος νεαρός άνδρας από τον Πύργο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου την Τρίτη (24/2) με σοβαρά συμπτώματα και υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ