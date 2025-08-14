Διάσπαρτες εστίες σε Αχαΐα και Φιλιππιάδα: Στη Χίο ο σοβαρότερος κίνδυνος - Η εικόνα στα μέτωπα

Ο αντιπύραρχος και εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Μιχάλης Βαθρακογιάννης, προέβη σε ενημέρωση Τύπου για την κατάσταση των πυρκαγιών, κάνοντας λόγο πως «ενεργές» είναι αυτές στην Αχαΐα και στη Χίο.

«Στην Αχαΐα, γενικότερα, αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά αυτήν τη στιγμή η πυρκαγιά είναι ενεργή στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό. Για την αεροπυρόσβεση στην Αχαΐα, έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερο, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους» ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης.

«Στη Χίο, η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά αλλά και πλησίον του οικισμού Μπαρμπαριά. Δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» είπε επίσης ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

Φωτιές: Τι είπε στην ενημέρωση ο Βαθρακογιάννης

«Αυτήν τη στιγμή στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα

Στην περιοχή Γυμνότοπος, βόρεια της Φιλιππιάδας, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων, κυρίως στις περιοχές της Φιλιππιάδας προκειμένου να διασφαλιστεί η περίμετρος της πυρκαγιάς.

Πολύ δύσκολη αναμένεται η σημερινή ημέρα, καθώς στις περισσότερες περιοχές της χώρας υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς».

