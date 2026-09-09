Δίκη Βαλυράκη: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων ζήτησε ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κατά την αγόρευση του αναφορικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Σήφης Βαλυράκης ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδώλιο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τους κατηγορούμενους.

«Η πτώση του Βαλυράκη στο νερό δεν ήταν απότομη επιτάχυνση ή θέμα χειρισμού σκάφους. Ήταν θέμα προσέγγισης, στησίματος, χτυπήματα», ανέφερε ο εισαγγελέας, περιγράφοντας την εκδοχή κατά την οποία ένας από τους κατηγορούμενους χτύπησε τον πρώην υπουργό με κοντάρι, με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί στο νερό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ευρήματα που, κατά την άποψή του, δεν συνάδουν με το σενάριο ενός ατυχήματος. Ο Ιωσήφ Βαλυράκης είχε βγει στη θάλασσα για ψαροντούφεκο, ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν φορούσε τα σχετικά βάρη και είχε ακόμη στα πόδια του τα σανδάλια του, ενώ το σκάφος του ήταν σε κίνηση.

Κατά τον εισαγγελέα, μετά την πτώση του στη θάλασσα ο πρώην υπουργός τραυματίστηκε από την προπέλα του σκάφους του και τα υδροπτερύγια του αλιευτικού. Οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη αποδείχθηκαν μοιραίες.

«Οι κατηγορούμενοι μπορούσαν να αντιληφθούν το βάρος των πράξεων τους»

Αναφερόμενος στα τραύματα και στα ευρήματα των ιατροδικαστών, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης είχε αντισταθεί. Όπως είπε, η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας, Χαρά Σπηλιοπούλου, είχε κάνει λόγο για «πλήξεις», ενώ εκτίμησε ότι το θύμα είχε σηκώσει τα χέρια του σε μια προσπάθεια να προστατευθεί.

Ο εισαγγελέας τόνισε ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι, λόγω της εμπειρίας τους, μπορούσαν να αντιληφθούν τις συνέπειες των ενεργειών τους. «Θα μπορούσαν να λογοφέρουν και να φύγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, όμως, η συμπεριφορά τους δεν σταμάτησε εκεί. Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εισαγγελέας, απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντας τον Ιωσήφ Βαλυράκη αβοήθητο και χωρίς να ενημερώσουν τις Αρχές για όσα είχαν συμβεί.

«Τα χτυπήματα, ο τρόπος, η πτώση στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προήλθε ο θάνατος του Βαλυράκη», κατέληξε ο εισαγγελέας, προτείνοντας την ενοχή των κατηγορουμένων.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ξεκίνησε την αγόρευσή του με αναφορά στα γεγονότα της 24ης Ιανουαρίου 2021, όταν η σύζυγος του πρώην υπουργού ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο Σήφης Βαλυράκης είχε φύγει με το φουσκωτό σκάφος του για να δοκιμάσει τη μηχανή και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Όπως περιέγραψε, μετά την επίσημη ενημέρωση για την εξαφάνισή του κινητοποιήθηκαν και επαγγελματίες αλιείς της περιοχής για τον εντοπισμό του. Λίγες ώρες αργότερα, το φουσκωτό σκάφος του πρώην υπουργού εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή της νήσου Αγίας Τριάδας, χωρίς τον ίδιο να βρίσκεται σε αυτό.

Θάνατος από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας αναφέρθηκε αναλυτικά στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης και στις 15 κακώσεις που έφερε ο Σήφης Βαλυράκης. «Οι κακώσεις είναι συμβατές με θλων και τέμνον όργανο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος επήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που οδήγησαν σε πνιγμό.

Όπως σημείωσε, οι ιατροδικαστές είχαν ξεκαθαρίσει στις καταθέσεις τους ότι οι κακώσεις είχαν προκληθεί ενώ ο πρώην υπουργός βρισκόταν εν ζωή. «Ειπώθηκε ότι κάποιες είναι συμβατές και με χτύπημα από κοντάρι, ενώ άλλες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από την προπέλα του σκάφους», ανέφερε ο εισαγγελέας, τονίζοντας ότι δύο από τα χτυπήματα θεωρούνται τα κυρίως θανατηφόρα.

Ιδιαίτερα στάθηκε στο ένα από αυτά, το οποίο, όπως είπε, είναι «συμβατό με χτύπημα από θλων και τέμνον όργανο μεγάλης κινητικής δύναμης». Παράλληλα, επικαλέστηκε και την έκθεση της τεχνικής συμβούλου της οικογένειας, Χαράς Σπηλιοπούλου, σύμφωνα με την οποία «αν αυτά τα τραύματα δε συνέβαιναν σε περιβάλλον νερού δεν θα επερχόταν ο πνιγμός».

Σημαντικό μέρος της αγόρευσής του αφιερώθηκε στις καταθέσεις των δύο φερόμενων ως αυτοπτών μαρτύρων. Για τον πρώτο, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές προκειμένου να μεταφέρει όσα υποστήριζε ότι είχε δει την ημέρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα όταν αντιλήφθηκε το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη. Στη συνέχεια ανέφερε ότι είδε ένα ξύλινο αλιευτικό σκάφος με έναν επιβαίνοντα, τον οποίο δεν μπορούσε να περιγράψει λόγω της απόστασης, ενώ έκανε λόγο για διαπληκτισμό μεταξύ του πρώην υπουργού και του ατόμου που επέβαινε στο αλιευτικό.

Αναφερόμενος στον δεύτερο μάρτυρα, ο εισαγγελέας σημείωσε ότι και οι δύο είχαν υποδείξει το σημείο όπου φέρεται να εκτυλίχθηκε το περιστατικό. «Και ο Ασημάκος και ο Ασμάνης έδειξαν το χώρο που έγινε το περιστατικό, αναφέρουν διαπληκτισμό και πως έχουν γίνει τα περιστατικά», ανέφερε.

Ο εισαγγελέας σχολίασε ακόμη τις διαφοροποιήσεις που έχουν καταγραφεί στις καταθέσεις των μαρτύρων, σημειώνοντας ότι τέτοιες αλλαγές δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο στις δικαστικές υποθέσεις.

«Η οικογένεια Βαλυράκη θέλει να μάθει τι έγινε. Και θα γίνει αυτό. Θα αποδειχτεί αν ήταν ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια», ανέφερε ο εισαγγελέας, πριν καταλήξει στην πρότασή του για απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών.