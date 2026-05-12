Δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των γιατρών

Σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου, με την ένταση να κυριαρχεί τόσο εντός όσο και εκτός δικαστικής αίθουσας. Πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα Δικαστήρια Ηρακλείου ξέσπασαν κατά των κατηγορουμένων, ενώ οι καταθέσεις των γιατρών προκαλούν σοκ για την έκταση της κακοποίησης που φέρεται να υπέστη το παιδί.

Ένταση, αποδοκιμασίες και βαριές εκφράσεις καταγράφηκαν κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων μετά το τέλος της διαδικασίας, με παριστάμενους να στρέφονται κυρίως κατά της μητέρας, φωνάζοντας «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο για την αποφυγή επεισοδίων και τη διατήρηση της τάξης.

Την ίδια στιγμή, μέσα στη δικαστική αίθουσα, οι καταθέσεις των ιατρών περιέγραψαν μια εικόνα σοβαρής και επαναλαμβανόμενης κακοποίησης, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο επιμελητής της ΜΕΘ Παίδων κατέθεσε ότι υπήρχαν σαφή σημάδια βαριάς κακοποίησης από τις πρώτες ώρες νοσηλείας, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν άμεσα οι Αρχές. Όπως ανέφερε, η δεύτερη αξονική τομογραφία κατέδειξε μη αναστρέψιμη κατάσταση, ενώ έκανε λόγο για δύο σοβαρά τραύματα στο κεφάλι διαφορετικού χρόνου πρόκλησης, καθώς και για κακώσεις στην πλάτη που παρέπεμπαν σε χτυπήματα με αντικείμενο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν περιπρωκτικές κακώσεις και εγκαύματα από τσιγάρο

Οι καταθέσεις

Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση παιδιάτρου που παρέλαβε πρώτη το παιδί, η οποία δήλωσε πως «δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση». Το παιδί, όπως είπε, βρισκόταν σε βαθύ κώμα με πολλαπλές κακώσεις σε διαφορετικά στάδια επούλωσης, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να ειδοποιήσουν άμεσα την Αστυνομία. Η ίδια ανέφερε επίσης ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν για ορισμένα τραύματα δεν συνάδουν με τη συνολική εικόνα, ενώ η μητέρα δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η μητέρα της 27χρονης, η οποία περιέγραψε την κόρη της ως ανώριμη και ευάλωτη, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να ασκήσει βία στο παιδί. Υποστήριξε επίσης ότι η 27χρονη είχε δεχθεί βία από τον βιολογικό πατέρα του παιδιού και ότι η ίδια προσπαθούσε να προστατεύσει τον Άγγελο. Κατά την εκδοχή της, το παιδί τραυματίστηκε παρουσία του συντρόφου της 27χρονης, ενώ εκείνη απουσίαζε από το σπίτι.

Αντίστοιχα, η αδελφή της κατηγορούμενης την περιέγραψε ως κλειστό και φοβισμένο άτομο, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε περιβάλλον ελέγχου και έντασης. Όπως κατέθεσε, θεωρεί απίθανο η 27χρονη να άσκησε βία στο παιδί, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες κακοποίησης από τον βιολογικό πατέρα.

Στο εδώλιο κάθονται η μητέρα, ο τότε σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Η μητέρα και ο σύντροφός της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο, ενώ ο βιολογικός πατέρας διώκεται για προγενέστερη κακοποίηση και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο μικρός Άγγελος φέρεται να δεχόταν συστηματική κακοποίηση μέσα στο σπίτι, ενώ γίνεται αναφορά και σε χορήγηση ηρεμιστικών ώστε να μην αντιδρά. Ο 45χρονος κατηγορείται επίσης ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το παιδί.

Ο 3χρονος μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με βαριά εγκεφαλική βλάβη και εκτεταμένα τραύματα, καταλήγοντας λίγες ημέρες αργότερα, χαρίζοντας ωστόσο ζωή μέσω δωρεάς οργάνων.

Κατά την έναρξη της δίκης, η υπεράσπιση προέβαλε ισχυρισμούς περί μειωμένου καταλογισμού της μητέρας, αμφισβητώντας παράλληλα τα ιατροδικαστικά ευρήματα και αρνούμενη την ευθύνη των κατηγορουμένων. Η αστυνομική κατάθεση που παρουσιάστηκε έκανε λόγο για αντιφατικές εξηγήσεις της μητέρας, ευρήματα κακοποίησης στο σπίτι και συμπεριφορά που χαρακτηρίστηκε ψύχραιμη παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σημαντική ήταν και η μαρτυρία της πρώην συζύγου του 45χρονου, η οποία δήλωσε πως δεν είχε παρατηρήσει βίαιη συμπεριφορά, ενώ ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είχε εκφράσει ενδιαφέρον για το παιδί.

Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί πολίτες και μέλη συλλόγων ζητώντας δικαιοσύνη, ενώ η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις που θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.