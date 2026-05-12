Πέθανε η Μπέτι Μπρόντερικ: Ποια είναι η υπόθεση δολοφονίας που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 80

Πέθανε η Μπέτι Μπρόντερικ (Betty Broderick) η γυναίκα που δολοφόνησε τον πρώην σύζυγό της, Ντάνιελ Τ. Μπρόντερικ και τη νέα του σύζυγο, Λίντα, στις 5 Νοεμβρίου 1989, ως πράξη εκδίκησης μετά την απιστία και το διαζύγιό της από τον Ντάνιελ.

H υπόθεση έγινε γνωστή ως «υπόθεση Μπρόντερικ» και θεωρείται μια από τις χειρότερες υποθέσεις δολοφονιών και διαζυγίων που συγκλόνισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Μπέτι είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο ήδη από τις 18 Απριλίου. Αξιωματούχοι του Τμήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων και Αποκατάστασης της Καλιφόρνια ανακοίνωσαν στο NBC News τον θάνατό της. Το ιατρικό γραφείο ανέφερε την αρχική αιτία θανάτου της ως φυσική. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Σαν Μπερναρντίνο θα διενεργήσει επίσημη εξέταση.

Μπρόντερικ: Η υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

H Μπέτι Μπρόντερικ ζούσε με τον άνδρα της και τα παιδιά της σε πολιτεία των ΗΠΑ. Η ζωή που έκαναν ήταν κάτι από «american dream» καθώς ζούσαν πλουσιοπάροχα, σε μεγάλο σπίτι, πλήρωναν ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά τους και διασκέδαζαν σε ιδιωτικά κλαμπ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας της Μπέτι, Ντάνιελ, της είπε ότι θέλει να χωρίσουν. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Ντάνιελ ξεκίνησε μια σχέση με τη Λίντα Κολκένα. Αυτός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 1985, πυροδοτώντας μια τετραετή μάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους και του οικογενειακού σπιτιού. Στον Ντάνιελ δόθηκε η επιμέλεια. Η Μπέτι έλαβε δικαίωμα επικοινωνίας.

Το 1989, χρησιμοποίησε ένα κλειδί από την κόρη της και έφυγε κρυφά στην κρεβατοκάμαρα του πρώην συζύγου της. Χρησιμοποιώντας ένα πεντάπυρο περίστροφο, πυροβόλησε τον Ντάνιελ και τη Λίντα στο κρεβάτι.

Μετά από δύο δίκες — η πρώτη κατέληξε σε αποχή από την κριτική επιτροπή — καταδικάστηκε σε δύο συνεχόμενες ποινές από 15 χρόνια έως ισόβια, συν δύο χρόνια για παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου.