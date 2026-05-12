Business coach αποκαλύπτει πώς θα μαζέψεις 4.500 ευρώ τον χρόνο αν κόψεις αυτές τις πέντε συνήθειες

Το τελευταίο διάστημα, ένα συγκεκριμένο μοτίβο περιεχομένου από business coaches και influencers των χρηματοοικονομικών έχει κατακλύσει το Instagram. Η κεντρική ιδέα είναι απλή και βασίζεται στη θεωρία των μικρο-εξόδων (latte factor).

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε viral, οι «αόρατες» δαπάνες της καθημερινότητας στερούν από έναν μέσο άνθρωπο περίπου 4.500 ευρώ ετησίως.

Το μαθηματικό πλάνο της αποταμίευσης:

Η λογική ακολουθεί την εξής πρόσθεση «κακών» συνηθειών:

Καφές «απ’ έξω»: 2€/ημέρα = 730€

Delivery: 10 φορές/μήνα (70€) = 840€

Κάπνισμα/Άτμισμα: 5€/ημέρα = 1.825€

Fast Fashion (Temu/Shein): 50€/μήνα = 600€

Αχρησιμοποίητες συνδρομές: 20-30€/μήνα = 360€

Η «λογιστική της στέρησης» προτείνει πως αν κόψεις αυτές τις απολαύσεις, στο τέλος του χρόνου θα έχεις ένα σεβαστό κεφάλαιο για επενδύσεις ή για ένα σημαντικό απόθεμα ασφαλείας. Είναι μια προσέγγιση που στοχεύει στην αυτοπειθαρχία και την επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων μας.

Αυτό το Excel της στέρησης, που διατείνεται πως αν απαρνηθείς τον Freddo και το κάπνισμα θα μεταμορφωθείς στον Ωνάση του TikTok, δεν είναι παρά η αισθητική αναβάθμιση της φτώχειας.

Είναι τρομερά κομψό, σχεδόν ακαδημαϊκό, να βαφτίζεις την ακρίβεια «κακή διαχείριση» και τη γενικευμένη καθίζηση «έλλειψη mindset», λες και η οικονομία διδάσκεται με απεγκαταστάσεις apps και κομμένα σουβλάκια.

«Κόψε τον καφέ, το delivery, την ανάσα σου την ίδια» για να μαζέψεις τέσσερα χιλιάρικα. Και μετά τι; Όταν η πραγματικότητα κοστίζει ακριβά, η μετατόπιση της ευθύνης από τους μισθούς στις «κακές συνήθειες» παραμένει μια θεωρία, που απλώς στερείται την απαραίτητη ρευστότητα.