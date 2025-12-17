Μενού

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ενοχή για τους 42 – «Αδιαμφισβήτητος ηγέτης ο Μιχαλολιάκος»

Η εισαγγελέας Στεφανάτου ζητά την ενοχή όλων των κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής, τονίζοντας τον ρόλο του Μιχαλολιάκου.

Reader symbol
Newsroom
Χρυσή-Αυγή-δίκη-εφετείο
Αντιφασιστικό πανό έξω από τα δικαστήρια που δικάζεται η Χρυσή Αυγή | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Με σαφή και κατηγορηματική εισήγηση, η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου πρότεινε την ενοχή όλων των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη τους για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για τις επιμέρους υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη: τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την απόπειρα ανθρωποκτονίας των Αιγυπτίων αλιεργατών.

Ολοκληρώνοντας την πολυήμερη αγόρευσή της, η Στεφανάτου τόνισε πως οι κατηγορούμενοι –και ιδίως ο Νίκος Μιχαλολιάκος– αγνόησαν το γεγονός ότι η Δημοκρατία, όσο ατελής κι αν είναι, παραμένει το πολίτευμα που επιτρέπει τη διόρθωση λαθών και την απονομή δικαιοσύνης.

Η εισαγγελέας ανέλυσε διεξοδικά τον ρόλο των πρώην βουλευτών της οργάνωσης, επικαλούμενη δηλώσεις και ομιλίες τους, και κατέληξε ότι η ηγεσία της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε με απόλυτη ιεραρχία.

Ο Μιχαλολιάκος χαρακτηρίστηκε «αδιαμφισβήτητος ηγέτης με πλήρη εξουσία», έχοντας γνώση και έλεγχο των ενεργειών των μελών, δίνοντας εντολές που εκτελούνταν πιστά από τους κατώτερους στην ιεραρχία.

Η εισήγηση της Στεφανάτου αποτελεί κομβικό σημείο στη δίκη που έχει χαρακτηριστεί ιστορική για την ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοκρατία αντιστέκεται σε οργανωμένες μορφές βίας και εκτροπής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ