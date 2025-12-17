Δίκη Χρυσής Αυγής: Ενοχή για τους 42 – «Αδιαμφισβήτητος ηγέτης ο Μιχαλολιάκος»

Με σαφή και κατηγορηματική εισήγηση, η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου πρότεινε την ενοχή όλων των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
Στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη τους για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για τις επιμέρους υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη: τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την απόπειρα ανθρωποκτονίας των Αιγυπτίων αλιεργατών.
Ολοκληρώνοντας την πολυήμερη αγόρευσή της, η Στεφανάτου τόνισε πως οι κατηγορούμενοι –και ιδίως ο Νίκος Μιχαλολιάκος– αγνόησαν το γεγονός ότι η Δημοκρατία, όσο ατελής κι αν είναι, παραμένει το πολίτευμα που επιτρέπει τη διόρθωση λαθών και την απονομή δικαιοσύνης.
Η εισαγγελέας ανέλυσε διεξοδικά τον ρόλο των πρώην βουλευτών της οργάνωσης, επικαλούμενη δηλώσεις και ομιλίες τους, και κατέληξε ότι η ηγεσία της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε με απόλυτη ιεραρχία.
Ο Μιχαλολιάκος χαρακτηρίστηκε «αδιαμφισβήτητος ηγέτης με πλήρη εξουσία», έχοντας γνώση και έλεγχο των ενεργειών των μελών, δίνοντας εντολές που εκτελούνταν πιστά από τους κατώτερους στην ιεραρχία.
Η εισήγηση της Στεφανάτου αποτελεί κομβικό σημείο στη δίκη που έχει χαρακτηριστεί ιστορική για την ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοκρατία αντιστέκεται σε οργανωμένες μορφές βίας και εκτροπής.
