Ο πρώην ευρωβουλευτής Ιωάννης Λαγός έκλεισε με την απολογία του τον κύκλο των απολογιών για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η διαδικασία πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία με την επόμενη συνεδρίαση, στις 12 Δεκεμβρίου, να είναι προγραμματισμένη η αγόρευση της Εισαγγελέα της Έδρας Κυριακής Στεφανάτου.

Η εισαγγελική λειτουργός, τρία και πλέον χρόνια από την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης, θα υποβάλλει στο δικαστήριο την πρόταση της για την ενοχή ή μη των κατηγορούμενων, στην πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας, υπόθεση όπου ένα κόμμα θεωρείται μανδύας εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Γιάννης Λαγός, καταδικασμένος πρωτόδικα σε κάθειρξη 13 ετών ως μέλος της διευθυντικης ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης, αμφισβήτησε πλήρως την κατηγορία λέγοντας πως δεν είχε φυσική παρουσία σε καμία από τις εγκληματικές πράξεις της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε επίσης ότι ενώ το κατηγορητήριο αναφέρεται σε οργάνωση που διέπεται από την αρχή του ενός, από την άλλη καταδικάζονται πρώην βουλευτές ως μέλη της ηγεσίας, θέλοντας να δείξει ότι η υπόθεση στήθηκε για να χτυπηθεί η Χρυσή Αυγή.

«Στη συνείδηση μου δεν είμαι απολογούμενος. Θα αισθανόμουν έτσι αν το δικαστήριο προσπαθούσε να αναδείξει την αλήθεια» είπε στην έναρξη της απολογίας του ο κατηγορούμενος.

Αναφερόμενος σε πολιτική δίωξη που οργανώθηκε όταν η Χρυσή Αυγή ανέβαινε δημοσκοπικά έκανε λόγο για "σφαγή" αλλά και μετατροπή του, μέσω δημοσιευμάτων, σε "τέρας" . Είπε επίσης πως το δικαστήριο δεν βοήθησε να αναδειχθούν «έστω και ψήγματα αλήθειας» από αυτά που έγιναν.

«Πείτε μου σε ποια άλλη χώρα θα συνέβαινε να έχει καταγραφεί ο πρωθυπουργός της χώρας να λέει σε ανώτατο δικαστή να μας βάλει φυλακή και να μην έχει κληθεί στο δικαστήριο.

Να μας πει αν είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι κατασκευασμένο ηχητικό. Δεν θα ήταν το καλύτερο να έχει έρθει ο κ. Σαμαράς; Το δικαστήριο σας, απέρριψε τα αιτήματα μας» τόνισε.

Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο σχετικά με την αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης «δεν μου έχει δοθεί ούτε μία μέρα άδεια από τη φυλακή, ενώ δικαιούμαι εδώ και δυόμισι χρόνια. Είναι εκδικητικά όλα αυτά».

Η πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο για το τηλεφώνημα που είχε λίγη ώρα πριν τη δολοφονία Φύσσα, με τον επικεφαλής της Τοπικής της Νίκαιας.

Ο Λαγός απάντησε πως η συνομιλία αφορούσε την επικείμενη ομιλία του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου στην περιοχή.

Όπως είπε δεν γνώριζε τον δράστη της δολοφονίας του μουσικού, Γιώργο Ρουπακιά, και ότι κάποια στιγμή «είχα δει έναν κυριούλη στα γραφεία στη Νίκαια και ρώτησα τον επικεφαλής της Τοπικής . "Τι είναι αυτός;" του είπα. Μου είπε "Ε! Είναι ένας ταλαίπωρος. Τον έχουμε βάλει εδώ στο κυλικείο". Ήταν άνεργος τότε ο Ρουπακιάς».

Αναφερόμενος στην επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων το χαρακτήρισε «μια από τις μεγαλύτερες αλητείες που έχουν συμβεί ποτέ».

Όταν η πρόεδρος του είπε πως η επίθεση είχε γίνει λίγες ώρες μετά από ομιλία του, ο Γιάννης Λαγός απάντησε: «Αυτοί που το έκαναν ή ήταν ανόητοι ή το έκαναν εσκεμμένα», ενώ αμέσως μετά απέκλεισε να ήταν πραγματικά άνθρωποι της Χρυσής Αυγής.

Ως προς το κατά την δικογραφία "υπακοή στον Αρχηγό" ο κατηγορούμενος μετά από ερώτηση της προέδρου είπε 'ότι «υπήρχε ένας σεβασμός στον κ.Μιχαλολιάκο» διευκρινίζοντας ότι ο σεβασμός δεν σήμαινε «ότι δεν μπορούσαμε να πούμε την γνώμη μας ή την διαφωνία μας».

Ρουπακιάς: «Ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να σκοτώσω - Είμαι αδικαιολόγητος»

Με την ολοκλήρωση της απολογίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του Γιώργου Ρουπακιά προσκόμισε δήλωση του εντολέα του, στην οποία ζητά συγγνώμη δηλώνοντας μεταμέλεια «για τον ανείπωτο πόνο που προκάλεσε».

Ο καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια και 14 έτη κάθειρξη για την δολοφονία του μουσικού, δεν προσήλθε στο δικαστήριο για να απολογηθεί. Στη δήλωση του τονίζει «δεν είμαι δολοφόνος, ούτε φασίστας» και σημειώνει ότι δεν γνώριζε όταν πήγε στο σημείο, ποια πρόσωπα ήταν εκεί.

«Το λέω αυτό γιατί εμφανίζεται ότι ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα» αναφέρει.

Επαναλαμβάνει επίσης όσα έχει πει για το έγκλημα λέγοντας ότι χτύπησε μια φορά τον Παύλο Φύσσα με «μαχαίρι που σαν βλάκας έφερα μαζί μου. Δεν ήθελα να σκοτώσω, ήθελα να ξεφύγω. Είμαι αδικαιολόγητος».

Όπως αναφέρει: «Πλην της οικογένειας του Φύσσα, ουδείς ενδιαφέρθηκε για ό,τι έγινε εκεί. Αντίθετα στήθηκε ένα σκοτεινό πολιτικό αφήγημα. Ζητάω συγγνώμη από την οικογένεια» καταλήγει η δήλωση του Ρουπακιά.