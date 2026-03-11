Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έδειξε τον δρόμο προς τη φυλακή στη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου και πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, μετά από μια μακρά διαδικασία που διήρκεσε περίπου τριάμισι χρόνια και περιλάμβανε 230 συνεδριάσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ολοκλήρωσε τη δίκη για τη Χρυσή Αυγή και προχώρησε στις τελικές αποφάσεις σχετικά με την εκτέλεση των ποινών των κατηγορουμένων.

Η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και οδηγείται στη φυλακή για να την εκτίσει. Μέχρι σήμερα δεν είχε κρατηθεί σε κανένα στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς μετά την πρωτόδικη απόφαση της είχε δοθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα μετατροπής της ποινής σε χρηματική, πρόταση που τελικά υιοθέτησε και το δικαστήριο, αποφασίζοντας ότι η καταδικασθείσα θα πρέπει να εκτίσει κανονικά την ποινή της.

Υπενθυμίζεται ότι το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε τις ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως στα στελέχη και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των καταδικών που είχαν αποφασιστεί σε πρώτο βαθμό.

Μεταξύ των καταδικασθέντων, οι βασικοί κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης. Συγκεκριμένα, στον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Την ίδια ποινή των 13 ετών επέβαλε το δικαστήριο και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά και Γιώργο Γερμενή, οι οποίοι κρίθηκαν επίσης ένοχοι για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα, ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, ενώ στον Ηλία Παναγιώταρο επιβλήθηκε ποινή 6 ετών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποινές που επιβλήθηκαν στους πρώην βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, αναφέρει το dikastiko.

Για αρκετούς από αυτούς οι ποινές κυμαίνονται από πέντε έως επτά έτη, ωστόσο κρίσιμο στοιχείο είναι αν η ποινή αφορά φυλάκιση ή κάθειρξη, γεγονός που επηρεάζει το ενδεχόμενο έκτισης της ποινής στη φυλακή.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η μόνη που φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο εγκλεισμού είναι η Ελένη Ζαρούλια. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης συνεχίζουν τις τελευταίες νομικές προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο φυλάκισης για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό.

Αναλυτικά, οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι οι εξής:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 έτη κάθειρξη Ηλίας Κασιδιάρης: 13 έτη κάθειρξη Γιάννης Λαγός: 13 έτη κάθειρξη Γιώργος Γερμενής: 13 έτη κάθειρξη Χρήστος Παππάς: 13 έτη κάθειρξη Ηλίας Παναγιώταρος: 13 έτη Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 έτη

Πρώην βουλευτές – ένταξη στην εγκληματική οργάνωση

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση Αντώνης Γρέγος: 5 έτη φυλάκιση Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη Ελένη Ζαρούλια: 5 έτη κάθειρξη Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη κάθειρξη Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξη Νίκος Κούζηλος: 7 έτη κάθειρξη Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκιση Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Γιώργος Ρουπακιάς: ισόβια κάθειρξη και 10 έτη Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη Ι. Άγγος: 9 έτη Α. Αναδιώτης: 7 έτη Γ. Δήμου: 7 έτη Ε. Καλαρίτης: 9 έτη Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη Α. Μιχάλαρος: 9 έτη Γ. Πατέλης: 10 έτη Γ. Σκάλκος: 7 έτη Γ. Σταμπέλος: 9 έτη Λ. Τσαλίκης: 9 έτη Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Επίθεση σε Αιγύπτιους αλιεργάτες

Αναστάσιος Πανταζής: 10 έτη Δημήτρης Αγριογιάννης: 7 έτη Μ. Ευγενικός: 6 έτη Θ. Μαρίας: 6 έτη Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση Ν. Αποστόλου: 7 έτη Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση Β. Ποπόρη: 6 έτη Γ. Τσακανίκας: 5 έτη