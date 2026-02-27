Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 4 Μαρτίου η απόφαση - Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο

Συνεδριάζει το Εφετείο Αθηνών για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, την ώρα έξω από το κτίριο είναι σε εξέλιξη αντιφασιστική συγκέντρωση.

Το δικαστήριο είχε ορίσει για σήμερα, Παρασκευή (27/02), την ανακοίνωση περί της ενοχής, ωστόσο ειδοποίησε τους παράγοντες της δίκης ότι δεν είναι έτοιμο.

Έτσι σήμερα οι δικαστές ανέβηκαν στηνδρα για να οριστεί νέα δικάσιμος. Όπως είπε η πρόεδρος, η διάσκεψη των δικαστών δεν έχει ολοκληρωθεί και έτσι η απόφαση θα ανακοινωθεί το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου.

Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο όπου λαμβάνει χώρα η δίκη της Χρυσής Αυγής | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, έχει ζητήσει από τους δικαστές να κηρύξουν ενόχους, όπως και πρωτοδίκως και τους 42 κατηγορουμένους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν σε ένταξη, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Επιπλέον, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται κατηγορίες για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013 και την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη, κατά την διάρκεια άγριας επίθεσης «τάγματος εφόδου» της Χρυσής Αυγής στο σπίτι που έμενε με άλλους συμπατριώτες του, το 2012.

Μέσα στη αίθουσα του Εφετείου όπου γίνεται η δίκη της Χρυσής Αυγής | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Αντιφασιστική διαδήλωση έξω από το Εφετείο

​Παρά την αναμονή για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας, οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πραγματοποιούνται κανονικά, με τη συμμετοχή εργατικών συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων και μαθητών.

Οι διαδηλωτές ζητούν την έκτιση των ποινών στη φυλακή χωρίς ελαφρυντικά, εκφράζοντας, παράλληλα, τη συμπαράστασή τους στη Μάγδα Φύσσα και τον Αμπουζίντ Εμπάρακ.

Επιπλέον, προειδοποιούν για τον κίνδυνο επανεμφάνισης ταγμάτων εφόδου και καλούν σε συνεχή εγρήγορση, με επόμενο σταθμό τις διεθνείς κινητοποιήσεις τον Μάρτιο.

Δείτε στο βίντεο του Orange Press Agency τι συμβαίνει αυτή την ώρα έξω από το Εφετείο.