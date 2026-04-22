Δίκη Λυγγερίδη: «Γελάνε τα ζώα» - Ξέσπασε ο πατέρας του μέσα στην αίθουσα

Ένταση σημειώθηκε μέσα στην διακαστική αίθουσα στη σημερινή δικάσιμο για τα θανατηφόρα επεισόδια στου Ρέντη, με τον πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη να ξεσπά σε βάρος συνηγόρων και κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το skai.gr, όσο είχε ανέβει στο βήμα του μάρτυρα αστυνομικός της Αθλητικής Βίας και δεχόταν ερωτήσεις από συνήγορο των κατηγορουμένων, μερικοί εκ των κατηγορούμενων γέλασαν, γεγονός που προκάλεσε το ξέσπασμα του πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος σηκώθηκε από τη θέση του και φώναξε:

«Σταματήστε να γελάτε... γίνατε όλοι πανεπιστημιακοί εδώ μέσα. Μην γελάτε... Μόνο αστείο δεν είναι. Γελάνε τα ζώα. Δεν έχετε καταλάβει... Δεν μπορείτε να έρθετε στη θέση μου;»

Τότε ο συνήγορος των κατηγορουμένων είπε: «Δεν δικάζεται η υπόθεσή σας, δεν δικάζουμε εσάς.»

O πατέρας του Λυγγερίδη απάντησε: «Ποιον δικάζετε; Εμένα δικάζετε. Προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο γάιδαρος πετάει. Ε όχι, δεν πετάει. Δικάζουμε τα κοπρόσκυλα, τους φονιάδες».

Στη συνέχεια, διακόπηκε η διαδικασία, με τον κ. Λυγγερίδη να μην μπορεί να συγκρατήσει τον θυμό του ακόμα και όταν βγήκε από την αίθουσα. Το δικαστήριο όρισε νέα ημερομηνία για αύριο, Πέμπτη, 22 Απριλίου.

Μαλίστα, η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι δύσκολη για τους γονείς του Γιώργου Λυγγεριδη καθώς είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου.