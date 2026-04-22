Δίκη Μάριου: «Είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο» - Τι κατέθεσαν σήμερα οι μάρτυρες

Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση θανάτου από αδέσποτη σφαίρα του 11χρονου Μάριου, στο Μενίδι το 2017, ενώ νέα ημερομηνία ορίστηκε για να συνεχιστεί η διαδικασία στις 5 Μαΐου.

Για τον θάνατο του άτυχου αγοριού κατηγορούνται δύο Ρομά άνδρες, οι οποίοι βρέθηκαν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Στη σημερινή δικάσιμο κατέθεσε η σύζυγος ενός εκ των κατηγορούμενων, η οποία υποστήριξε πως δεν ήταν αυτοί που έριξαν πιστολιές στον αέρα την μοιραία ημέρα που το αγόρι τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.

Η γυναίκα, μετά από αντιδράσεις από το ακροατήριο, ανέφερε ότι δεν άκουσε πυροβολισμούς και πως στην οικογένειά της πενθούσαν την απώλεια των γονιών της, επομένως δεν είχαν λόγο να γλεντούν και να πυροβολούν.

«Είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο»

Όταν ο Πρόεδρος ρώτησε αν ο δεύτερος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα έριχνε με καραμπίνα, ένας άλλος μάρτυρας κατέθεσε: «Εμείς μάθαμε από τη γειτονιά ότι έπινε και έριξε με καραμπίνα. Εγώ δεν άκουσα».

Ο ίδιος είχε δηλώσει κάτοικος της περιοχής, ενώ σήμερα είπε ότι έχει δικό του εργαστήριο εκεί. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι την ημέρα του τραγικού γεγονότος δεν βρισκόταν στην περιοχή.

Ακόμη, κατέθεσε ότι οι πυροβολισμοί ήταν σύνηθες φαινόμενο. «Επιβεβαιώνω, όμως, ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει την αστυνομία γιατί είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο», κατέθεσε.

Στο ακροατήριο βρίσκονταν και σήμερα οι γονείς και οι συμμαθητές του Μάριου. Το δικαστήριο έχει δώσει εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων που δεν εμφανίστηκαν στη δίκη αν και έχουν κληθεί νόμιμα.