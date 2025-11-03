Δίκη Predator: Κατάθεση κόλαφος για την ΕΥΠ από πρώην υπάλληλο - «Έλαβα μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό»

Ολοκληρώθηκε σήμερα (3/11) η κατάθεση της Μαρίας Σακαλή, πρώην εργαζόμενης στην ΕΥΠ, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Αθηνών στη δίκη για τις υποκλοπές μέσω του Predator.

Η πρώτη μάρτυρας, σύμφωνα με το Mega, που εργαζόταν στην ΕΥΠ , στην συνέχεια μετατάχθηκε στην ΕΛΑΣ και εξέφρασε την πεποίθηση της ότι το τηλέφωνο της παγιδεύτηκε.

Είχε τοποθετηθεί σε μια υποδιεύθυνση άνευ αντικειμένου με υπογραφή του τότε γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού μαζί με πενήντα συναδέλφους της, «οι οποίοι δεν ήταν αρεστοί στη διοίκηση», όπως καταγγέλλει.

Εξήγησε ότι μαζί με τους συναδέλφους της είχαν καταθέσει μήνυση και είχε ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία για την κατάσταση στην υπηρεσία

Δίκη Predator: Τι κατέθεσε η πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ

«Στις 18 Νοεμβρίου 2021 πήραμε προθεσμία από την Εισαγγελία, για να προετοιμάσουμε και να καταθέσουμε υπόμνημα και στις 23 Νοεμβρίου έλαβα το μήνυμα: κοριτσάκι μου θυμάσαι και είχε ένα λινκ στο YouTube. Το πάτησα το λινκ.

Ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου, μου φάνηκε περίεργο, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα λάμβανα μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό», δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Σακαλή.