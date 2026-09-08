Δίκη Τεμπών: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών - Ξεκινούν οι μαρτυρίες επιζώντων της σύγκρουσης

Ξεκίνησε εκ νέου χθες 08/09 η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με τη διαδικασία ουσιαστικά να περνά στη φάση των καταθέσεων όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Από τους 36 συνολικά κατηγορούμενους επτά τοποθετήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου και αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σημειώνεται πως η παρουσία μόνο 7 κατηγορούμενων προκάλεσε τις αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων Τεμπών και από όσους παρεβρίσκοταν στο δικαστήριο.

Έπειτα εκκίνησε η αποδεικτική διαδικασία, με τις πρώτες καταθέσεις να προέρχονται από συγγενείς των θυμάτων.

Πρώτη κατέθεσε η σύζυγος του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γιώργου Κουτσούμπα. Αναφέρθηκε στη ζωή τους, σημειώνοντας ότι ήταν μαζί για 30 χρόνια, είχαν αποκτήσει τρία παιδιά και ο σύζυγός της επρόκειτο σύντομα να συνταξιοδοτηθεί.

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«Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που θα συμβεί. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια κατέθεσε η κόρη του, Αθανασία Κουτσούμπα, περιγράφοντας τις δραματικές πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα. Όπως ανέφερε, εκείνο το βράδυ η μητέρα της μπήκε στο δωμάτιό της και της είπε: «Μάλλον ο μπαμπάς δεν ζει». Η οικογένεια έφυγε για τη Λάρισα προκειμένου να αναζητήσει τον Γιώργο Κουτσούμπα, χωρίς αρχικά να γνωρίζει εάν βρισκόταν μεταξύ των επιζώντων ή των νεκρών. Η Αθανασία Κουτσούμπα περιέγραψε την αγωνία των πρώτων ωρών, όταν δεν είχε καταστεί ακόμη δυνατή η ταυτοποίηση των θυμάτων, ενώ ανέφερε ότι η οικογένεια δεν είχε ενημερωθεί από την εταιρεία για την τύχη του μηχανοδηγού. Η κατάθεση της Αθανασίας Κουτσούμπα αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα.

Στη συνέχεια πρόκειται να καταθέσει ο κ. Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, η οποία έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, και παράλληλα δικηγόρος οικογενειών θυμάτων.

Η διαδικασία της δίκης θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και στη συνέχεια αναμένεται να εξεταστούν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας που επέζησαν από τη σύγκρουση, οι οποίοι θα κληθούν να περιγράψουν όσα έζησαν τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.