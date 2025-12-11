Δικογραφία για τα επεισόδια στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Στο μικροσκόπιο οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας

Δικογραφία κατά αγνώστων σχηματίστηκε για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη χθεσινή κινητοποίηση αγροτών στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Οι αρχές διερευνούν σοβαρά αδικήματα, όπως παρακώλυση συγκοινωνιών, διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ένταση ξέσπασε όταν αγρότες από τη Δυτική Ελλάδα προσπάθησαν να φτάσουν στη γέφυρα με τρακτέρ, επιχειρώντας να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για περίπου τέσσερις ώρες.

Συμπλοκές σημειώθηκαν έξω από την Πάτρα, όταν ομάδα αγροτών κινήθηκε πεζή προς τη γέφυρα, προκαλώντας αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι και να αποδοθούν ευθύνες.