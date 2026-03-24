Την πλήρη αθωότητα του πελάτη του, γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται τώρα για πλαστογραφία, αρχαιοκαπηλία και απάτη, υποστήριξε ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μεταδίδει ο ΣΚΑΙ.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος είχε υπερασπιστεί και τον καταδικασμένο για απόπειρα βιασμού Πέτρο Φιλιππίδη, είπε για τον νέο πελάτη του: «Είναι αθώος, δηλώνει αθώος δι' εμού.
Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ελπίζω θα πείσουμε την κα ανακρίτρια ότι κακώς, αυτή τη στιγμή, κρατείται.
Δεν μπορούμε να κάνουμε μία ανάλυση ή παράλληλη δίκη έξω από το προδικείο, αυτό θα ήταν βέβηλο. Υπάρχει όμως ένα δόγμα στην εγκληματολογία, όσον αφορά στην πώληση έργων τέχνης.
Κανένας ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει μέσω της τηλεόρασης αντικείμενα το οποία είναι πλαστά εν γνώσει του».
