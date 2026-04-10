Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή - Κουράστηκα, δεν επιθυμώ να βρίσκομαι σε καροτσάκι»

Σοκάρει ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ζει άλλο.

Όπως είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Espresso», στα 97 του έχει κουραστεί, ενώ περνάει την καθημερινότητά του καθηλωμένος σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Το μόνο πράγμα που τον απασχολεί, δηλώνει, είναι να φύγει από τη ζωή ήρεμα, χωρίς να ταλαιπωρηθεί.

«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο», είπε ο ηθοποιός.

Επιθυμεί να φύγει από τη ζωή, όσο είναι ακόμη διαυγής: «Ξέρεις τι είναι, από εκεί που οδηγούσα και πήγαινα όπου ήθελα με το αυτοκίνητο μου, τώρα να με πηγαίνουν άλλοι πάνω σε αναπηρικό καρότσι; Να μην έχεις την ελευθερία σου και να μην κάνεις αυτά που θέλεις;. Κάποτε είχα ευχηθεί να φύγω πρώτος από αυτή τη ζωή. Τώρα, το εύχομαι διπλά και τριπλά, ότι πρέπει να φύγω όσο είναι καιρός και ο νους μου αντέχει».

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και θυμήθηκε πώς γιόρταζε το Πάσχα με τη σύζυγό του: «Κάθε Πάσχα πηγαίναμε στο εξοχικό στην Τήνο, ψήναμε με την Ιωάννα και περνούσαμε όμορφα στη θάλασσα που πηγαίναμε μαζί, χέρι χέρι. Τώρα και οι δυο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Αλλά πίστεψέ με, δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα»,.

