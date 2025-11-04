Δημογλίδου για Βορίζια: «Τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων στο φονικό - Η ΕΛΑΣ θα παραμείνει όσο χρειαστεί»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών καθώς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη τα αδέρφια εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για το φονικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή και αστυνομικών του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, όπως και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Ηρακλείου για των εντοπισμό των τριών δραστών».

Επιβεβαίωσε με τη σειρά της, ότι δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες και ότι αναζητούνται στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στο συγκεκριμένο χωριό.

Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι εχθές (3/11) έγιναν έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο, , όπως επίσης έρευνες έγιναν και στις φυλακές σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες για να διαπιστωθεί εαν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο μπορεί να συσχετιστεί με αυτήν την υπόθεση και να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Φονικό στα Βορίζια: Οι ταυτόχρονες έρευνες της ΕΛΑΣ

Με φόντο τις έρευνες που έγιναν στις φυλακές η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, ανέφερε ότι υπήρξε η ανάγκη, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Ηρακλείου, να πραγματοποιηθούν έρευνες και εκεί, καθώς θα μπορούσε να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που θα προχωρούσε την υπόθεση, σημείωνοντας ότι «έχει βρεθεί ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα δείξει εάν θα μας αποδώσει τα στοιχεία που επιθυμούμε ώστε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να ξεκαθαρίσουμε και πόσοι ακόμα μπορεί να είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό το περιστατικό, κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει».

Επιπλέον, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι γίνονται ταυτόχρονες έρευνες. Η μία έρευνα αφορά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, όπου εκεί αναμένονται αποτελέσματα από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, όπως και του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί και ποια ήταν η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς ο μηχανισμός και δεν υπάρχει εικόνα της εκρηκτικής ύλης.

Συμπλήρωσε δε, ότι εξετάζονται και κάποια δεδομένα ώστε να βρεθεί τουλάχιστον αρχικά αυτός που τοποθέτησε τον μηχανισμό και αν υπήρχαν και άλλοι εμπλεκόμενοι σε αυτό.

Δημογλίδου: «Όποιος κατέχει παράνομα οπλισμό θα συλλαμβάνετε»

Αναφορικά με το πόσο καιρό μπορεί να μείνει η Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη η κυρία Δημογλίδου απάντησε ότι οι αρχές θα παραμεόνουν μέχρι «όλοι να είναι ασφαλής» αναφέροντας ότι όποιος διαπιστώνεται ότι κατέχει παράνομα οπλισμό ή τον χρησιμοποιεί θα συλλαμβάνεται.

Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των κατ οίκον ερευνών προέκυψαν τέτοια περιστατικά, παράνομης οπλοκατοχής και οι δράστες συνελήφθησαν με ξεχωριστή δικογραφία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

«Η αστυνομία φυσικά και θα παραμείνει, όταν μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών όσο χρειαστεί. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρονικό διάστημα μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής θα είναι ασφαλείς και θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στην περιοχή» τόνισε.

Ως προς το εάν προέκυψε από τις έρευνες κάποιο στοιχείο που δείχνει το ενδεχόμενο αυτή η ιστορία να ξεκίνησε από επιθυμία ή με τη συναίνεση έγκλειστου μέσα στις φυλακές, η κ. Δημογλίδου απάντησε «Είναι ένα δεδομένο που μπορούμε να εξετάσουμε, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιο στοιχείο για αυτό, αλλά είναι ένα δεδομένο που μπορεί να εξεταστεί από τη στιγμή που βρίσκουμε ένα κινητό τηλέφωνο και μάλιστα σε κοινόχρηστο χώρο, κάτι που σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας κρατούμενοι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, ίσως μας δώσει κάποια δεδομένα που να βοηθήσουν σε αυτή την έρευνα, ίσως όμως να μην υπάρχει και τίποτα πάνω σε αυτό. Αυτό θα το εξετάσουν οι υπηρεσίες».

Βορίζια: Τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό

Σχετικά με το εάν ο 36χρόνος ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο την ώρα των πυροβολισμών, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί από τα στοιχεία της προανάκρισης να υπήρχε δεύτερο άτομο, καθώς δεν υπήρχε και βιντεοληπτικό υλικό.

Ωστόσο ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό, ακόμα και με πυροβολισμούς ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό, η κ. Δημογλίδου, ανέφερε ότι «Έχουμε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους όπλων που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Δεν αφορούν μόνο τα τραύματα που έχουν οι δύο νεκροί, αλλά και διάφορα σημάδια που υπάρχουν στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή και σε οχήματα και σε οικίες, ακόμη και στο οδόστρωμα». Σημείωσε δε, ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποίηθηκαν και ότι αυτά δεν έχουν βρεθεί.

Τέλος, αναφορικά με το εάν υπάρχουν πληροφορίες στην αστυνομία ότι τα τρία άτομα που αναζητούνται διατίθενται να παραδοθούν τις επόμενες ώρες, μετά το πέρας της κηδείας, η κ. Δημογλίδου απάντησε «Επίσημα στην αστυνομία δεν έχουμε φτάσει τέτοιου είδους πληροφορίες, αλλά ακόμη και αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι εμείς θα παραμείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και δεν θα αναζητήσουμε τους τρεις για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους».