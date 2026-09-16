Δημογλίδου για Κασιδιάρη: «Η αστυνομία έγραψε τη δικογραφία που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή»

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, προέβη σε ένα ενδιαφέρον σχόλιο με αφορμή την αποφυλάκιση του νεοναζί πρώην πολιτικού Ηλία Κασιδιάρη, αναφερόμενη στην ποινικοποίηση της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής.

«Επειδή έχουν ειπωθεί πολλά για την αποφυλάκιση, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάθε δικαίωμα να αποφυλακιστεί, έχει εκτίσει την ποινή του. Από εκεί και πέρα, θυμόμαστε όλοι ότι αυτή η δικογραφία συντάγθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Επομένως δεν τίθεται θέμα, σε περίπτωση που υπάρχουν αδικήματα από οποιονδήποτε δεν θα κλείσουμε τα μάτια, γιατί έχουν ειπωθεί πολλά για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τότε η αστυνομία την υπόθεση».