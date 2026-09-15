Γιώργος Μαζωνάκης: Τα δύο σενάρια για τον αντικαταστάτη του στο «The Voice»

Συγκίνηση στο πανελλήνιο συνεχίζει να προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Κάτι που αποτυπώθηκε και στη «λαοθάλασσα» που τον αποχαιρέτησε στη Νίκαια λίγο πριν το τελευταίο αντίο στο 3ο νεκροταφείο που πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Προφανώς όλα έχουν ανατραπεί αυτή τη στιγμή όσον αφορά στην έναρξη των γυρισμάτων του «The Voice» αλλά και την έναρξη της προβολής του μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πλάνο προέβλεπε τα γυρίσματα να αρχίσουν το αργότερο την 3η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα είχαν συμφωνήσει για τη συμμετοχή τους και οι τέσσερις κριτές των προηγούμενων κύκλων, ενώ η σκυτάλη της παρουσίασης θα περάσει στον Γιώργο Λιανό.

Πλέον η εικόνα είναι διαφορετική με δύο σενάρια να είναι πάνω στο τραπέζι:

Το ένα θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι με τρεις κριτές, κάτι το οποίο είχε συμβεί και σε πρόσφατο κύκλο της αμερικάνικης εκδοχής του talent show, ωστόσο το επικρατέστερο σενάριο είναι η κενή θέση να πληρωθεί.

Προφανώς θα πρόκειται για μια ιδιαίτερη διαδικασία δεδομένου του καλλιτεχνικού εκτοπίσματος, αλλά και της λαοφιλίας του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακόμη στο κανάλι του Φαλήρου δεν έχουν ξεκινήσει επαφές με καλλιτέχνες, κάτι όμως το οποίο θα πρέπει να συμβεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.