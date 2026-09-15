Κλέλια Ανδριολάτου: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω τη χαρά - Τι να κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;»

Η Κλέλια Ανδριολάτου συμμετείχε σε αγώνα τριάθλου στο Κατάκολο που πραγματοποιήθηκε στον τόπο καταγωγής της, το Κατάκολο, με την πρωταγωνίστρια του Maestro να δημοσιεύει στο προφίλ της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με στιγμές από τη συμμετοχή της στον αγώνα.

Σε μία από τις δύο αναρτήσεις που αφιέρωσε η Κλέλια Ανδριολάτου στον αγώνα στον οποίο συμμετείχε με δυο φίλους της, η ίδια χαρακτήρισε τους συμμετέχοντες «ήρωες», ενώ αποκάλυψε με ποιον τρόπο τη βοήθησε ένας κολυμβητής ενώ η ίδια βρισκόταν στο νερό.

«First Triathlon Katakolo!

Το αγαπημένο μου μέρος γέμισε με ήρωες. Ανθρώπους με πάθος, με δύναμη ψυχής, με λαχτάρα! Ανθρώπους που στήριξαν - εμψυχώσαν - φρόντισαν. Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω τη χαρά μου.

Πρώτη φορά συμμετέχω σε τρίαθλο. Σκυταλοδρομία. Θοδωρής, Φαίδωνας και εγώ. Η ομάδα μας. Δώσαμε ψυχή και έχουμε μπόλικη», έγραψε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | @klelia_andriolatou - Instagram

«Την ώρα που κολυμπούσα σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω πόσο έχω ακόμα. Με βλέπει ένας κολυμβητής που πηγαίναμε τυχαία δίπλα δίπλα και μου λέει συνέχισε ΤΟ ΧΕΙΣ..

Bουτάω κεφάλι και δίνω γκάζι. Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;

Όλοι μαζί μπορούμε. Και του χρόνου», κατέληξε η Κλέλια Ανδριολάτου.