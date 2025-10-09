Τη δυνατότητα μη εκτύπωσης της απόδειξης στα διόδια των αυτοκινητοδρόμων και γεφυρών, θα έχουν πλέον οι εργαζόμενοι στους σταθμούς, εφόσον υπάρχει η συναίνεση των οδηγών. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), Γιώργου Πιτσιλή.

Οι λόγοι είναι τόσο περιβαλλοντικοί (μείωση της χρήσης χαρτιού αλλά και απόρριψής του στους δρόμους) όσο και κυκλοφοριακοί (μείωση του χρόνου αναμονής ανά όχημα για την εκτύπωση της απόδειξης). Η αλλαγή αυτή αναμένεται να περιορίσει τις ουρές στις λωρίδες διοδίων με υπάλληλο, καθώς πολλές φορές η εκτύπωση της απόδειξης αργεί.

Αναλυτικά όσα προβλέπει η εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ:

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εκτύπωσης των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων εσόδων κατά την είσπραξη διοδίων στις διελεύσεις από κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες ως εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

2. Κατά την διέλευση οχημάτων από κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες, οι Παραχωρησιούχοι, για σκοπούς καταγραφής των διελεύσεων και είσπραξης των αντίστοιχων τελών, λειτουργούν σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα είσπραξης και διαχείρισης διοδίων. Τα εν λόγω συστήματα πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες προβλέπονται ρητά από τις Συμβάσεις Παραχώρησης που έχουν συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο. Η κάθε διέλευση καταγράφεται από το σύστημα διοδίων, παρέχοντας πληροφορίες για την ημερομηνία, την ώρα, τον τύπο του οχήματος και το σημείο διέλευσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α. 1066/2025 (Β’ 2271) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι παραχωρησιούχοι των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων αποστέλλουν στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ σε τακτική βάση και όχι πέραν της εβδομάδας, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο με τους αριθμούς κυκλοφορίας των διερχομένων από τα διόδια οχημάτων ανά ημέρα, καθώς και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης.

3. Περαιτέρω, η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχει υιοθετήσει μια πολύπλευρη προσέγγιση για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, με στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη στήριξη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, συμμετέχοντας σε δύο βασικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες: α) την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία ενθαρρύνει την ψηφιοποίηση και την αποϋλοποίηση των διοικητικών και επιχειρηματικών διαδικασιών για τη μείωση της χρήσης χαρτιού και β) το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο προωθεί την αποδοτικότητα των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των απορριμμάτων χαρτιού.

4. Τέλος, σημειώνεται ότι η εκτύπωση των φορολογικών παραστατικών στα διόδια δημιουργεί χρονική καθυστέρηση και επιβάρυνση συνολική του περιβάλλοντος.

5. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την ανάγκη μείωσης χρήσης χαρτιού και απορριμμάτων και δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την διέλευση των οχημάτων εκδίδονται υποχρεωτικά, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τη διέλευση οχημάτων από κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες δύναται να μην εκτυπώνεται, εφόσον κατόπιν ενημέρωσής του, ο πελάτης επιλέγει την μη εκτύπωσή της.