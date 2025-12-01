Διπλό κύμα κακοκαιρίας προ των πυλών: Πού αναμένονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις;

Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα στο πρώτο μισό του Δεκεμβρίου, με έντονα καιρικά φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη (03/12).

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου, η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί σε δύο κύματα, με διάρκεια έως και την Κυριακή (07/12).

Πρώτο κύμα κακοκαιρίας: Τετάρτη – Πέμπτη

Βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, παραθαλάσσια τμήματα Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κυκλάδες και νότια Κρήτη.

Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά παραθαλάσσια τμήματα.

Χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ.

Λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ, μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή: 14-16 βαθμοί στα βόρεια, 16-18 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και 19-21 στη νότια νησιωτική χώρα.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας: Παρασκευή – Σάββατο

Το δεύτερο κύμα θα πλήξει τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, καθώς και το ανατολικό Αιγαίο.

Σποραδικές καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Κυκλάδες, νότια Κρήτη και κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και φαινόμενα που θα παραμείνουν ορατά έως και την Κυριακή.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι συνθήκες θα είναι δύσκολες σε πολλές περιοχές της χώρας.