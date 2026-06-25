Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα κίνητρα - Αναζητούν το φονικό όπλο

Τραγική κατάληξη είχε μια άγρια συμπλοκή περίπου 15 νεαρών στην Καλλιθέα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Το επεισόδιο, που ξεκίνησε από πλατεία της περιοχής και εξελίχθηκε σε καταδίωξη στα γύρω στενά, οδήγησε στη δολοφονία ενός 15χρονου με μαχαίρι.

Η Ασφάλεια και το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής διεξάγουν τις έρευνες. Ήδη έχουν γίνει 14 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν άμεσα στον εισαγγελέα, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας 18χρονος που ομολόγησε την πράξη του.

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν το φονικό όπλο. Παρότι ο 18χρονος καθ' ομολογίαν δράστης υπέδειξε την οδό Χριστιανουπόλεως ως το σημείο όπου πέταξε το μαχαίρι, οι έρευνες εκεί απέβησαν άκαρπες.

Την ίδια ώρα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, εξετάζεται ένα άλλο μαχαίρι που εντόπισαν οι πρώτοι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εργαστηριακά εάν χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονική επίθεση κατά του ανήλικου.

Η ομολογία του 18χρονου

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται πως έπαιξε η κατάθεση των υπόλοιπων εμπλεκομένων, οι οποίοι υπέδειξαν τον 18χρονο ως το άτομο που κατάφερε το θανάσιμο χτύπημα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο νεαρός αρχικά κρατούσε αμυντική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του.

Στην κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε: «Με κυνηγούσε το θύμα με έναν ακόμη φίλο του και για να αμυνθώ έβγαλα το μαχαίρι και τον χτύπησα στο στήθος. Εγώ τον μαχαίρωσα. Πέταξα το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανουπόλεως. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο».

Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Αρχικά σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, ακολούθησε συμπλοκή των νεαρών και κυνηγητό ανάμεσα στις δύο ομάδες των νεαρών στα γύρω στενά, το οποίο κατέληξε 60 μέτρα πιο κάτω μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Μεγαλοπόλεως, όπου ο καθ’ ομολογίαν δράστης μαχαίρωσε στον θώρακα και στο στήθος το θύμα.

Ο δράστης άφησε το θύμα αιμόφυρτο και μαζί με τα υπόλοιπα άτομα, τα οποία ενεπλάκησαν στη συμπλοκή διέφυγε προς τα γύρω στενά. Οι Αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων και του δράστη, ο οποίος είναι Έλληνας 18 ετών, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη.

Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Αθλητικής Βίας, όπου ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι αυτός χτύπησε με μαχαίρι το θύμα. Ακόμα δεν αποσαφηνιστεί το κίνητρο του δράστη, με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

