Δολοφονία 17χρονου τις Σέρρες: «Δεν γίνεται να είναι ένας ο δράστης» λέει ο πατέρας του θύματος

Ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες καταγγέλλει πως δεν γίνεται να είναι μόνο ένας ο δράστης που χτυπούσε το παιδί του.

Απολογία 16χρονου για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες
Απολογία 16χρονου για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες | Eurokinissi
Σοκ προκαλούν οι νέες λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού ενός 17χρονου από έναν 16χρονο στις Σέρρες, καθώς ο πατέρας του θύματος μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται».

«Πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, εάν βλέπατε το παιδί μου πως ήταν χτυπημένο, δεν γίνεται να είναι μόνο ένας ο δράστης που τον χτυπούσε», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Σημειώνεται πως ο 16χρονος, φερόμενος ως δράστης κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς οδηγήθηκε στον ανακριτή υπό ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε άγρια τον 17χρονο επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον άτυχο 17χρονο έδειξε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξη εσωτερικών οργάνων.

Ο ίδιος επικαλείται μέσω του δικηγόρου του ότι δεν έπραξε με δόλο, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 16χρονος είχε απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια από την μητέρα του.

Η μητέρα του φερόμενου ως δράστη ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου, δηλώνοντας: «Αν και είναι πολύ λίγο, ζητώ συγγνώμη. Αν ο γιος μου φταίει, θα πληρώσει. Θα φυλακιστεί». Όπως ανέφερε, ο γιος της τής είχε πει ότι είχε προηγηθεί καβγάς, χωρίς όμως να αποκαλύψει ότι είχε χτυπήσει τόσο σοβαρά τον 17χρονο.

