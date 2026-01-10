Δολοφονία 17χρονου τις Σέρρες: «Δεν γίνεται να είναι ένας ο δράστης» λέει ο πατέρας του θύματος

Σοκ προκαλούν οι νέες λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού ενός 17χρονου από έναν 16χρονο στις Σέρρες, καθώς ο πατέρας του θύματος μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται».
«Πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, εάν βλέπατε το παιδί μου πως ήταν χτυπημένο, δεν γίνεται να είναι μόνο ένας ο δράστης που τον χτυπούσε», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας.
Σημειώνεται πως ο 16χρονος, φερόμενος ως δράστης κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς οδηγήθηκε στον ανακριτή υπό ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε άγρια τον 17χρονο επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον άτυχο 17χρονο έδειξε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξη εσωτερικών οργάνων.
Ο ίδιος επικαλείται μέσω του δικηγόρου του ότι δεν έπραξε με δόλο, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 16χρονος είχε απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια από την μητέρα του.
Η μητέρα του φερόμενου ως δράστη ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου, δηλώνοντας: «Αν και είναι πολύ λίγο, ζητώ συγγνώμη. Αν ο γιος μου φταίει, θα πληρώσει. Θα φυλακιστεί». Όπως ανέφερε, ο γιος της τής είχε πει ότι είχε προηγηθεί καβγάς, χωρίς όμως να αποκαλύψει ότι είχε χτυπήσει τόσο σοβαρά τον 17χρονο.
