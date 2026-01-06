Δολοφονία 30χρονου στην Πάτρα: Παραδόθηκαν οι τρεις από τους εννέα κατηγορούμενους

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού και δολοφονίας του 30χρονου στη Πάτρα, καθώς λίγο πριν το αυτόφωρο, οι βασικοί ύποπτοι πέρασαν το κατώφλι της Ασφάλειας.

Με δική τους θέληση παρουσιάστηκαν, αργά χθες, το βράδυ της Δευτέρας στις Αρχές, τρεις άνδρες που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών και έναν 29χρονο συνεργό τους, που είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνώριμοι των Αρχών από παλαιότερες υποθέσεις.

Σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την απολογία τους στον Ανακριτή.

Οι έρευνες της Αστυνομίας δεν έχουν σταματήσει καθώς συνολικά εννέα άτομα φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί ήδη τα οκτώ.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες αναζητώνται ακόμα από τις Αρχές ενώ παράλληλα, στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο με βαριές κατηγορίες, της ψευδής κατάθεση, της υπόθαλψη εγκληματία και της παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Ο ένας ιδιοκτήτης κρίθηκε αθώος ενώ ο άλλος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών. Ο καταδικασθείς άσκησε έφεση, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη, και ως εκ τούτου αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.