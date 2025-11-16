Δολοφονία Λάλα: Μεταγωγή υπό δρακόντεια μέτρα των συλληφθέντων

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα. Οι κατηγορούμενοι πέρασαν πρώτα από τον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης και στη συνέχεια θα απολογηθούν στον ανακριτή.

Η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με πάνοπλους αστυνομικούς να συνοδεύουν τα οχήματα και τους κρατούμενους.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε από την απόπειρα δολοφονίας τον Σεπτέμβριο σε βάρος οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι, πρώην συνεργάτη του Λάλα. Μέσω ανάλυσης κινητών τηλεφώνων και βιντεοληπτικών υλικών, οι Αρχές εντόπισαν ότι οι δράστες μετακινήθηκαν από Αθήνα στη Βοιωτία την ημέρα του εγκλήματος, οδηγώντας στην πλήρη ταυτοποίησή τους.

Οι δράστες και τα οπλοστάσια

Τέσσερις ημεδαποί συμμετείχαν στην εκτέλεση. Οι δύο βασικοί δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα, το οποίο έκαψαν μαζί με καλάσνικοφ και δύο πιστόλια. Οι δύο νεότεροι συνεργοί είχαν βοηθητικό ρόλο, οδηγώντας τα αυτοκίνητα διαφυγής. Έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αποκάλυψαν οπλοστάσια με οκτώ όπλα, που στάλθηκαν για βαλλιστική εξέταση.

Οι νεαροί δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές, ενώ οι δύο μεγαλύτεροι είχαν πλούσιο ποινικό παρελθόν: ο ένας είχε εμπλακεί στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση το 2022, ενώ ο άλλος σε απόπειρα δολοφονίας τον Σεπτέμβριο.

Ο ρόλος του θύματος

Ο Γιάννης Λάλας είχε αθωωθεί για τον φόνο του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι. Το τελευταίο διάστημα είχε συμμαχήσει με τη ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ, που βρίσκεται σε πόλεμο με τη «Greek Mafia» για το λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων.

Μέσα στις φυλακές είχε επιτεθεί σε ηγετικό στέλεχος της «Greek Mafia» κατ’ εντολή του Έντικ, γεγονός που άνοιξε νέα μέτωπα. Οι Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του σε συμβόλαια θανάτου.