Δολοφονία στα Χανιά: Τα ευρήματα στο βαν του 43χρονου που οδήγησαν στη σύλληψή του

Συνελήφθη σήμερα (23/6) με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ο 43χρονος βασικός ύποπτος για την δολοφονία της Σταυρούλας στα Χανιά, της οποίας η έρευνα «άνοιξε» μετά από έντεκα μέρες εξαφάνισης.

Ο άνδρας, ομολόγησε πως αυτός αφαίρεσε την ζωή της 45χρονης και υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό.

Οδηγούμενος από τους αστυνομικούς, στην αστυνομική διεύθυνση για τα σχετικά έγγραφα, αφού υπέγραψε, συνελήφθη, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

Εκ νέου οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για την ανθρωποκτονία όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Χανιά: Τα ευρήματα στο βαν του δράστη

Αν και σε αρχικό στάδιο, οι αρχές είχαν ως όπλο την ομολογία του ίδιου του δράστη, ο οποίος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες πριν ομολογήσει, στοιχεία που βρέθηκαν στο βαν του, οδήγησαν στην σύλληψή του.

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Στο εσωτερικό του φορτηγού, σύμφωνα με την εκπομπή Live news του Mega, βρέθηκαν δύο κηλίδες αίματος. Υπενθυμίζεται ότι, οι αρχές στα Χανιά ζήτησαν από κλιμάκιο της Αθήνας να μεταβεί στο νησί, προκειμένου να ελέγξει το σπίτι και το αυτοκίνητο του 43χρονου.

Παρόλο που ο δράστης, είχε κάνει «φύλλο και φτερό» το αμάξι και το διαμέρισμά του, εξαφανίζοντας τα ίχνη του χρησιμοποιώντας χλωρίνη, με σύγχρονες μεθόδους το κλιμάκιο από την Αθήνα κατάφερε να εντοπίσει τα νέα στοιχεία που ενοχοποιούν τον 43χρονο.

Εκτός από το αυτοκίνητο, κηλίδες αίματος - που μετά από ταυτοποίηση γνωστοποιήθηκε ότι ανήκει στην 45χρονη Σταυρούλα - βρέθηκαν και στο σπίτι, κοντά στην τηλεόραση.

Δολοφονία 45χρονης στα Χανιά: Την Τετάρτη η κηδεία της Σταυρούλας

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, κηδεύεται στο χωριό της το Βαρύπετρο Χανίων η 45χρονη Σταυρούλα.

Υπενθυμίζεται ότι, ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου του 2026.