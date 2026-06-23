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Χανιά: Στα δικαστήρια υπό αποδοκιμασίες ο 43χρονος - «Σκύψε το κεφάλι, δολοφόνε»

Ο 43χρονος δράστης της δολοφονίας της 45χρονης στα Χανιά, απολογείται όσον αφορά στις κατηγορίες για ναρκωτικά.

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Στα δικαστήρια ο 43χρονος που δολοφόνησε την 45χρονη στα Χανιά
Στα δικαστήρια ο 43χρονος που δολοφόνησε την 45χρονη στα Χανιά | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI
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Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη (23/06), το πρωί ο 43χρονος καθ΄ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 45χρονης στα Χανιά της Κρήτης. 

Ο άνδρας βρίσκεται ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για την παράνομη καλλιέργεια  φυτείας κάνναβης, κάτι που έγινε προτού σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Πάνοπλοι αστυνομικοί συντόνισαν τη μεταγωγή του δράστη στο δικαστήριο, όπου ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς και φίλοι του θύματος.

Στο σημείο ακούστηκαν αποδοκιμασίες, ενώ μία γυναίκα φώναξε: «Με σκυμμένο το κεφάλι πρέπει να είσαι, δολοφόνε». 

Το βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο:

Σημειώνεται πως την Κυριακή (21/06), η 45χρονη βρέθηκε νεκρή και θαμμένη σε χωράφι, σε κοντινό σημείο από το σπίτι το οποίο νοίκιαζε από εκείνη ο άνδρας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχαν έντονο καυγά για την κατάσταση του σπιτιού, όταν και τη σκότωσε.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κρίνουν ότι ήταν άλλα τα κίνητρά του, πιθανόν και ερωτικά. 

Σημαντικό ρόλο στο να «σπάσει» και να ομολογήσει το έγκλημά του, έπαιξε το ότι ανασύρθηκε ένα βίντεο, το οποίο επιχείρησε να διαγράψει, και το οποίο έδειχνε τη γυναίκα να μπαίνει, αλλά να μην βγαίνει ποτέ από το σπίτι.

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