Σε κλίμα οδύνης και οργής, ο αδελφός της 45χρονης που δολοφονήθηκε βάναυσα στα Χανιά, Γιάννης Λεβεντάκης, στράφηκε με σκληρά λόγια κατά του 43χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου αλλά και της συζύγου του.



Ο ίδιος χαρακτήρισε και τους δύο «τέρατα», ενώ προανήγγειλε άμεσες νομικές ενέργειες, για το γεγονός ότι επιχείρησαν να αποδώσουν τις ευθύνες της εξαφάνισης στην ίδια την οικογένεια του θύματος.

«Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει».

Χανιά: Μηνύσεις από την οικογένεια της 45χρονης

«Φυσικά και θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι.

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Τη θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Ναι, αύριο το πρωί θα καταθέσω τη μήνυση.​ Οι γονείς μου δεν είναι σίγουρα σε καλή κατάσταση.

Όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτός και η γυναίκα του, τώρα το συνεχίζει να ρίχνει τις ευθύνες σε εμάς, αλλά όπως λένε, ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».

Χανιά: Ελεύθερος ο 43χρονος για την υπόθεση κάνναβης

Σύμφωνα πάλι με το dikastiko, ο πρωί της Τρίτης ο 43χρονος δράστης οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Χανίων, όπου του επιδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Παράλληλα, εκδόθηκε απόφαση με την οποία ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την ξεχωριστή υπόθεση των δενδρυλλίων κάνναβης που είχαν εντοπιστεί στην κατοχή του.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων λίγο μετά τις 10 το πρωί, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία και συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ.

Αρχικά βρέθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση των δενδρυλλίων που είχαν εντοπιστεί στην κατοχή του, για την οποία εκδόθηκε απόφαση και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στη συνέχεια, αποχώρησε από τα Δικαστήρια, ωστόσο λίγο πριν τις 13.00 επέστρεψε εκ νέου στο Δικαστικό Μέγαρο, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των αρχών για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας της 45χρονης.