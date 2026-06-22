Μυστήριο παραμένει το κίνητρο του δράστη στην υπόθεση της 45χρονης Σταυρούλας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 44χρονος ενοιαστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί εδώ και ημέρες στο επίκεντρο των ερευνών της Ασφάλειας Χανίων. Οι καταθέσεις του παρουσίαζαν αντιφάσεις και δεν συμβάδιζαν με τα στοιχεία που συγκέντρωναν οι αστυνομικοί, γεγονός που ενίσχυε τις υποψίες σε βάρος του.

Ύστερα από πολύωρες και επαναλαμβανόμενες ανακρίσεις, ο 44χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της γυναίκας, σε αγροτική περιοχή περίπου πέντε χιλιόμετρα από την κατοικία όπου διέμενε, η οποία ανήκε στην 45χρονη.

Εντοπισμός της σορού

Οι αστυνομικοί βρήκαν τη σορό θαμμένη μέσα σε σακούλα. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, τα άκρα της γυναίκας ήταν δεμένα με δεματικά, ενώ έφερε τραύματα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και χτυπήματα στο κεφάλι από αμβλύ όργανο.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν προστριβές μεταξύ τους σχετικά με φθορές στο ακίνητο που νοίκιαζε. Ωστόσο, οι ερευνητές εξετάζουν με επιφύλαξη τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Εξετάζονται τα κίνητρα

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται να κρύβει βαθύτερα κίνητρα από μια απλή διαφωνία για ζημιές στο σπίτι. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τυχόν προσωπικές διαφορές ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αγριότητα του εγκλήματος.

Παράλληλα, η βαρβαρότητα με την οποία φαίνεται να διαπράχθηκε η πράξη θεωρείται από τους ερευνητές σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια να αποσαφηνιστεί το κίνητρο.

Έρευνα για κάρτες και βιντεοληπτικό υλικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διερεύνηση της χρήσης των τραπεζικών καρτών της 45χρονης μετά την εξαφάνισή της. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η γυναίκα βρισκόταν ακόμη στη ζωή, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής τρίτου προσώπου.

Ταυτόχρονα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται καταγραφικό σύστημα από την κατοικία του 44χρονου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε διαγραφεί μέρος του οπτικού υλικού που αφορά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, με τις εξηγήσεις του κατηγορούμενου να μην κρίνονται επαρκείς.

Η στάση της συζύγου του κατηγορούμενου

Η σύζυγος του 44χρονου, η οποία εργαζόταν σε ξενοδοχείο και απουσίαζε την ημέρα που η Σταυρούλα επισκέφθηκε το σπίτι, φέρεται να έχει δηλώσει σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, συνεργάζεται με τις Αρχές και έχει καταθέσει όσα γνωρίζει, ενώ φέρεται να είχε παρατηρήσει ορισμένες κινήσεις του συζύγου της που της προκάλεσαν ερωτήματα, χωρίς ωστόσο να υποψιάζεται τη σύνδεσή τους με ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, τα οποία αναμένεται να φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο θανάτου της 45χρονης.

Μετά την ομολογία και τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την απόδοση των σχετικών κατηγοριών.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις αποκαλύψεις

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών φαίνεται ότι διαδραμάτισαν τα εγκληματολογικά ευρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του 44χρονου εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος σε δάπεδα και αντικείμενα, οι οποίες, μετά από εργαστηριακή ανάλυση, αποδόθηκαν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Επιπλέον, ίχνη αίματος βρέθηκαν σε λευκό βαν που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, καθώς και σε σφουγγαρίστρα που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές αναμένουν και νέα αποτελέσματα που ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.