Νεότερα στοιχεία όσον αφορά στην υπόθεση δολοφονίας της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά της Κρήτης από τον 43χρονο άνδρα, ο οποίος νοίκιαζε σπίτι της στο νησί.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Mega μεταφέρει στοιχεία όσον αφορά στο κίνητρο της δολοφονίας, όπως και αναλύει το πώς μπόρεσαν οι Αρχές να σπάσουν τον δράστη για να ομολογήσει το έγκλημά του.

Ειδικότερα, αναφέρεται πως από την πρώτη στιγμή, οι Αρχές είχαν κρίνει τον άνδρα ως τον βασικό ύποπτο για την υπόθεση. Το γεγονός ότι είχε τραπεί σε φυγή, είχε εντείνει τη βεβαιότητα για ενοχή του.

Παρότι επιμένει να ισχυρίζεται ότι σκότωσε την 45χρονη κατά τη διάρκεια καυγά, για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το σπίτι, οι αστυνομικοί πιστεύουν πως οι λόγοι της δολοφονίας ήταν προσωπικοί.

Κατά την ίδια πηγή, οι δυο τους φέρεται να διατηρούσαν δεσμό, τον οποίο ο καθ΄ομολογίαν δράστης ήθελε να διαλύσει, διότι είχε συνδεθεί με άλλο άτομο. Όταν η γυναίκα το έμαθε, κατά το κανάλι πάντα, φέρεται να τον εκβίασε ότι θα τα ομολογήσει όλα στη σύζυγό του.

Κατά τη διάρκεια της προστριβής, ο 43χρονος την χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρας στο κεφάλι και όταν εκείνη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, την φίμωσε για να μην ακούγεται. Στη συνέχεια, της κατάφερε δύο μαχαιριές στο στήθος, σκοτώνοντάς την.

Το πτώμα της, να αναφερθεί, βρέθηκε σε κοντινό χωράφι, όπου την είχε θάψει. Ο ίδιος υπέδειξε το σημείο.

Πώς «έσπασε« και ομολόγησε

Κατά τις ανακρίσεις του τις τελευταίες μέρες, ο κρατούμενος ήταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, παρότι αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Οι αστυνομικοί είχαν φέρει στο τμήμα και την σύζυγό του, κάτι που φάνηκε ότι λειτούργησε σαν καταλύτης για την ομολογία του.

Πιέστηκε, επίσης, από την αποκάλυψη ότι το βίντεο με την 45χρονη, που είχε προσπαθήσει να διαγράψει, είχε ανακτηθεί με επιτυχία.

Στα εν λόγω πλάνα, φαινόταν η γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι, αλλά δεν έβγαινε ποτέ.