Δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για το προφίλ του δράστη - Τι μαρτυρά ο τρόπος που σκότωσε

Την ώρα που οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, της διπλής δολοφονίας, σε γνωστό κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, νέες πληροφορίες κάνουν πιο ξεκάθαρα τα κίνητρά του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, ο δράστης της δολοφονίας ήταν νεαρός και πιθανότατα ανήλικος, ενώ τη μοιραία νύχτα έφτασε στο κάμπινγκ με μοτοσικλέτα, στην οποία είχε μάλιστα συνεπιβάτη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά πως ο νεαρός δεν προσπάθησε να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του, κάνοντας προφανή και τα ιδιαίτερα ξανθά μαλλιά του, ενώ με βάση μάρτυρες, μιλούσε σε σπαστά αγγλικά.

Φοινικούντα: Τι μαρτυρούν οι κινήσεις του δράστη

Την εικόνα κάποιου που είχε ως προτεραιότητα τον φόνο, χωρίς να σκέφτεται το μετέπειτα, δίνει ο τρόπος δράσης του καταζητούμενου.

Ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρει πως αφού πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, και ενώ προσπάθησαν να διαφύγουν ο ανιψιός του και ο επιστάτης του κάμπινγκ, ο νεαρός στράφηκε προς τον επιστάτη, χωρίς να τον ανησυχούν οι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες.

Μετά το στυγνό έγκλημα, αναφέρεται, οι δύο δράστες απομακρύνθηκαν με τη μοτοσικλέτα τους προς την κατεύθυνση της Μεθώνης και της Κορώνης.

