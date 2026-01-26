Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 46χρονο πατροκτόνο

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 46χρονου που φερόταν να δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα, καθώς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας, (26/01), ομολογώντας ότι πως σκότωσε τον πατέρα του.

Ο 46χρονος ομολόγησε πως σκότωσε τον πατέρα του, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πρόκειται για μερικά από τα βαρύτερα αδικήματα που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε για απολογία ενώπιον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά το έγκλημα και κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας απειλούσε ότι θα αποπειραθεί να δολοφονήσει και τα δύο αδέλφια του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σκότωσα τους γονείς μου, θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Οι απειλές του προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις αρχές, καθώς ο ίδιος πρόκειται για άτομο με βεβαρημένο ιστορικό και σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο 46χρονος είχε δολοφονήσει τη μητέρα του το 2014, πράξη για την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16 ετών, ωστόσο αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους.