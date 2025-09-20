Άφωνους έχει αφήσει τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, η τραγωδία που εκτυλίχθηκε σήμερα (20/09) με έναν 49χρονο να πνίγει με σακούλα την αδελφή του.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από κλήση του ίδιου του δράστη. Όπως μεταδίδει ο Ant1 οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι με τον δράστη να τους ανοίγει ο ίδιος την πόρτα και ύστερα να ομολογεί.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα δύο αδέλφια, που ήταν ετεροθαλή, είχαν πολύ καλές σχέσεις, με τον άνδρα να φροντίζει τη γυναίκα.

Σήμερα, η 59χρονη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό που υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου και ο δράστης την παρέλαβε και την οδήγησε σπίτι.

Μετά από διαπλικτισμό που υπήρξε μεταξύ τους, προέβη στην αποτρόπαια πράξη.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα (20/09) ο 49χρονος πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Tο έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου

Μετά πήρε το 100 και ομολόγησε την πράξη του.