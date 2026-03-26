Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η απολογία του 19χρονου προφυλακισθέντα - Πώς περιγράφει τη συμπλοκή

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 19χρονος που κατηγορείται για τη συμμετοχή του στο αιματηρό επεισόδιο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, το οποίο κατέληξε στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ertnews.gr, ο κατηγορούμενος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό στην 1η τακτική ανακρίτρια τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό. Στην απολογία του, περιγράφει τη διαδρομή από τις Συκιές προς την Καλαμαριά μαζί με το θύμα και ένα ακόμη άτομο, του οποίου τα στοιχεία δεν αποκάλυψε.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο 19χρονος ισχυρίστηκε πως η επίθεση εναντίον του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη έγινε αποκλειστικά με γροθιές και κλωτσιές, αρνούμενος ότι κρατούσαν οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως σφυρί. Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά τη συμπλοκή πέταξε τα ρούχα του σε κάδο απορριμμάτων και μετέφερε το τρίτο άτομο της παρέας με μηχανάκι στην περιοχή των Κάστρων, προτού επιστρέψει στο σπίτι του. Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως την περασμένη Κυριακή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις 21 Μαρτίου.

Η απολογία του 19χρονου:

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη.

Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης ‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …’ κι εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά.

Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω».