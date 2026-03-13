Δολοφονία στην Καλαμαριά: Υπό κράτηση ο 23χρονος - Τα ευρήματα του ιατροδικαστή που «καίνε» τον ισχυρισμό περί άμυνας

Υπό κράτηση βρίσκεται ο 23χρονος που παρουσιάστηκε νωρίτερα, συνοδεία του δικηγόρου του, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ομολογώντας ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την εξέτασή του από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος , ο 23χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από πέντε - άγνωστα προς τον ίδιο - άτομα.

Καθώς τον έρριξαν στο έδαφος- κατά τους ισχυρισμούς του- βρήκε ένα μαχαίρι που δεν ήταν δικό του και ευρισκόμενος σε άμυνα το έστρεψε χωρίς να γνωρίζει ποιον χτύπησε.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα δέχθηκε δύο μαχαιριές- μία στην αριστερή πλευρά του θώρακα και μία στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Τα κίνητρα του επεισοδίου παραμένουν ανοιχτά και εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα. Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, τα στελέχη της ΔΑΟΕ εκτιμούν πως "φως" στην υπόθεση θα ρίξουν οι καταθέσεις των φίλων του 20χρονου που ήταν μαζί του, χθες το βράδυ, όταν έγινε το έγκλημα.

Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί το επόμενο 24ωρο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.