Πέπλο μυστηρίου γύρω από τη δολοφονία στην Καλαμαριά: Τι λέει η γιαγιά του θύματος στο Reader

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες και κυρίως τα κίνητρα της δολοφονίας του 20χρονου νεαρού στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι αυτήν την ώρα οι φίλοι του 20χρονου δεν έχουν λύσει τη σιωπή τους προκειμένου να εξηγήσουν γιατί πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο οι ίδιοι.

Πώς και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η επίθεση στο θύμα; Ήταν καρτέρι στο θύμα ή η παρέα του 20χρονου επιτέθηκε σε 25χρονο οπαδό του Άρη που μένει στην περιοχή και απλά εκείνος ήταν πιο γρήγορος ή πιο οπλισμένος;

Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά λέει η ΕΛΑΣ, ενώ από νωρίς το πρωί έγιναν έρευνες σε τουλάχιστον δυο σπίτια καθώς αναζητείται ο 25χρονος οπαδός του Άρη στο πλαίσιο της διερεύνησης του σεναρίου της οπαδικής βίας.

Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: Στον ιατροδικαστή η σορός του 20χρονου που πέθανε από μαχαιριά στον πνεύμονα

Το Reader επικοινώνησε με την γιαγιά του 20χρονου σπουδαστή. Με δάκρια στα μάτια η γυναίκα μίλησε για ένα σπάνιο ευγενικό παιδί με χρυσή καρδιά.

Τι λέει η γιαγιά του 20χρνου

«Ερχόταν και με έβλεπε συχνά το πουλάκι μου, η ψυχή μου. Ήταν ένα χρυσό παιδί. Ούτε ξέρω πώς έγινε και τι έγινε. Καήκαμε με το κακό που μας βρήκε. Ένα χρυσό παιδί, όλη η γειτονιά μας έχει να λέει τι παιδί ήταν», λέει η γιαγιά του.



Το θύμα αν και συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία των «αυτόκλητων τιμωρών» ο ίδιος είχε αρνηθεί την κατηγορία. Για την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να συνδέουν το έγκλημα με τις δράσεις αυτές.

Ραντεβού ή ενέδρα με δυσδιάκριτους τους ρόλους μεταξύ θυτών και θυμάτων;

Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν πήγε τυχαία η παρέα του θύματος στην περιοχή και πως αν μιλήσουν όσοι γνωρίζουν θα διαλευκανθεί γρηγορότερα το μυστήριο του εγκλήματος. Για αυτό τον λόγο η οικογένεια του 20χρονου μέσω του δικηγόρου της κάνει έκκληση όσοι γνωρίζουν να μιλήσουν στις Αρχές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, έχουν προσαχθεί μέχρι αυτή την ώρα 14 άτομα.