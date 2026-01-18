Δολοφονία στο Αγρίνιο: Το χωριό άρχισε να μιλάει – «Ήταν γραφτό, κάποιος θα έφευγε από τους δύο»

Η τοπική κοινωνία του Αγρινίου παραμένει συγκλονισμένη μετά το φονικό του Σαββάτου 17/1 στη Μακρυνεία, όπου ο 50χρονος, πρόεδρος της Κοινότητας Λιθοβουνίου και πατέρας ενός 13χρονου παιδιού, έπεσε νεκρός από τα πυρά του 44χρονου.

Η ενέδρα στη στροφή – Το χρονικό της εκτέλεσης

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν κοντά στη Μεσάριστα. Ο δράστης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε στήσει καρτέρι. Πετάχτηκε μπροστά στη στροφή, πλησίασε το όχημα του 50χρονου και τον πυροβόλησε τρεις φορές με καραμπίνα.

Το θύμα βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε και ένα όπλο.

Θύτης και θύμα είχαν μακρά φιλία και οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες όμως είχαν διαλυθεί τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με κατοίκους, οι προσωπικές διαφορές τους είχαν κλιμακωθεί, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχαν έντονο καβγά.

Το κίνητρο που ερευνάται – «Έγκλημα πάθους»

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ερωτικής αντιζηλίας. Ο 44χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Φοβόμουν πως θα με σκοτώσει, γι’ αυτό χτύπησα πρώτος».

Μαρτυρίες από το χωριό κάνουν λόγο για «γυναικοδουλειά» και μια ιστορία που «κρατά σχεδόν έναν χρόνο».

Κάτοικοι περιγράφουν ότι ο δράστης ακολούθησε το θύμα από το καφενείο του χωριού. Άλλος μάρτυρας αναφέρει ότι υπήρξε καταδίωξη και ότι ο 44χρονος «του έκλεισε τον δρόμο μπροστά σε μια εκκλησία και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ».

Μετά το φονικό, ο δράστης τηλεφώνησε στην Αστυνομία και παραδέχτηκε την πράξη του. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο σπίτι του στο Μεσολόγγι, όπου κατασχέθηκε και το κυνηγετικό όπλο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μια οικογένεια συντετριμμένη – Μια κοινωνία σε σοκ

Ο 50χρονος αφήνει πίσω του σύζυγο και έναν 13χρονο γιο. Η τοπική κοινωνία μιλά για μια τραγωδία που «ήταν θέμα χρόνου», όπως λένε κάποιοι κάτοικοι, λόγω των έντονων προσωπικών διαφορών των δύο ανδρών.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.