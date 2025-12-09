Δολοφονία στο Ψυχικό: Ισόβια και 6 χρόνια φυλακή στον εκτελεστή του τοπογράφου

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κι επιπλέον 6 χρόνια για πλαστογραφία και παράνομη οπλοχρησία και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ στον 45χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του τοπογράφου στο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2024.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον συνεργό επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 9 ετών χωρίς να του χορηγηθεί αναστολή έτσι και αυτός παραμένει στη φυλακή.

Αποδεχόμενοι την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε έρευνα για τον ηθικό αυτουργό, που έδωσε εντολή για την εκτέλεση, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβαστούν στην εισαγγελία:

Τα πρακτικά της δίκης και η απόφαση

Οι εκθέσεις ανάλυσης

Οι μαρτυρικές καταθέσεις και

Μέιλ συγκεκριμένου μεσίτη της Μυκόνου, προκειμένου να διερευνηθεί συμμετοχική τυχόν δράση στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Η εντολή αφορά τόσο τον μεσίτη της Μυκόνου με τον οποίο το θύμα φαίνεται να είχε διενέξεις μετά την αγορά οικοπέδων, όσο και ενός λογιστή.

Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6 προς έναν (τρεις τακτικοί δικαστές και τρεις από τους τέσσερις ενόρκους) αποδέχθηκε την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι όπως δικάζονται, ο 45χρονος ως εκτελεστής και ο 48χρονος ως συνεργός για το έγκλημα.

Οι δύο κατηγορούμενοι στο παρελθόν είχαν εμπλακεί στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.