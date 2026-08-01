Δολοφονία Ζαμπούνη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και φωτογραφία καταζητούμενου

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία ατόμου, μέλους εγκληματικής οργάνωσης ο οποίος αναζητείται για την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από πρατήριο υγρών ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας του ρωσικής υπηκοότητας καταζητούμενου γίνεται κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις σχετικές πληροφορίες.

Όπως επισημαίνεται στη ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανίχνευση των εγκλημάτων για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ή και άλλων ομοειδών εγκλημάτων που είναι πιθανό να τέλεσε, στην ανάγκη εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης, στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου και στην αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τις διωκόμενες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476226 και 210-6476232 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.